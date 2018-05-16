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Aksayan tramvay seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle aksayan seferler, çalışmaların ardından yapılmaya başlandı

Aksayan tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde meydana gelen ve seferleri aksatan teknik arızanın giderildiği bildirildi.

Açıklamada, arıza nedeniyle bir süre Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılan seferlerin normale döndüğü aktarıldı.

Teknik arıza tramvay seferlerini aksattı

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Anahtar Kelimeler:
arıza sefer tramvay

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