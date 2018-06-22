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Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ankara'da etkili olan yağışların doğal olmadığını söyleyen Güneş gazetesi yazarı Ömer Özkaya'nın sözleri akıllara durgunluk verdi. Özkaya, yağmur, dolu, deprem gibi doğa olaylarını 'dış güçlere' bağladı.

Güneş Gazetesi yazarı Ömer Özkaya katıldığı bir televizyon programında, mayıs ayında Ankara'da meydana gelen dolu ve yağmurun, Doğu'daki depremlerin dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

"İSTANBUL'DA DENEMEK İSTEYEBİLİRLER"

Özkaya, "Ankara'daki yağmurun doğal ve normal olmadığı kanaatindeyim. Böyle bir yağmuru İstanbul'da denemek isteyebilirler. Bunları deniyorlar, 15 dakikada ne oldu, bir saat yağsa ne olurdu. AK Parti yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bilinir. Bunu sonlandırmak istiyor olabilirler." dedi.


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Ankara ömer özkaya

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
eyyyy turkıye uyan memleketı nasıl bı zıhnıyet yonetıyor
@yildiz_1980_vjlnd BU bir yazar ülkeyi yöneten değil yazar fikrini beyan etmiş.
@yildiz_1980_vjlnd YENİ ADAYLARDA PROFESÖR ZATEN..
@gokhan_02_53 Gazete o yandaş medyadan değilmi?Madem öyle butür gazetecileri niye barındırıyorlar.Bir tlf ile gazeteci atıldığına şahit olduk.
@yildiz_1980_vjlnd müthiş tespit ama adamın akape yi korumak için yaptığının aklında almıştır inşallah ama nuhla telefonla konuşanız da var neyse hoşaftan bunlar
kafa gitmiş :)
BÜYÜK ALLAHIM bunlar kim gazetecimi soytarımı almanyaya her gün böyle yagıyor bir yeri su basmıyor belediyeler yeyip içip yatmış altyapı çökmüş halla mileti sallakk yerine koymayınn ayıptır.
İşte bu beyinsizler yüzünden Türkiye bu hale geldi.
iki metre kareye beş metre kare diye bir tabir olmaz cahillğin ordan belli. adam diye konuşma bi halt bilmediğin oncünlesen belli.
dış güç hep vardır olacaktır da . Demek ki kendi iç güçlerimiz bir işe yaramıyor ki etki ediyorlar . Sırf bu yüzden TAMAM !
Bunlar hangi okulları bitiriyorlar. Bunları hangi öğretmenler okutuyor arkadaş. Bu insanlar bu kadarcık beyinle nasıl bu makamlara gelebiliyorlar anlamak mümkün değil.
Yedirdiği kitle bu..! Biz şaşırıyoruz ama her şeye inanmaya hazır bir %50 var..
Bi doğal afetleri 'dıj güjlere' bağlamadığınız kalmıştı onuda yaptınız. Bütün ihmalleri hataları başkasına buluyorsunuz.
Ben gördüm beyler uzaylılar Uz-itfaiye araçlarıyla mars' dan sıktılar ankaraya kadar geldi. Olur böle şeyler.
Allah'ım bunlarla aynı ülkede yaşayacak kadar ne günah işledik acaba...
normalde bu tür konuları saçma bulurum ama yaklaşık 5 yil öncesinden beri böyle bi konuyu araştırıyorum ve böyle bi konu var arkadaşlar dış güclerin elinde öyle bi sistem var ki tabakaya yerleştirdiklericcihazlarla istedikleri zaman deprem istedikleri zaman sel gerçekleştirebiliyorlar araştırın
ONUDA FETÖ YAPMIŞTIR :D
Alkışlayın akepe lileri
adam haklı amerika ve rusya iklim silahını çok ileri boyutta geliştirdi biraz bu işlerin takipçisi olun
allahım nolur bu adamlar ne içiyorsa bende istyorum nolurrrrr kurban olduğum allah kurtarrrrrr bizi bu zihniyetten allaha inanmayanlardan
% 50 yer bunu patates soganin bile fiyatını kontrol edemiyorlar
100 yıl geçmeden Osmanlının son dönemleri gibi oldu güzelim ülkem kadının oğlu kadı oluyordu şuanda da buna benzer şeyler oluyor. Dış güclere bağlıyorsanız çalışın sizde bulunda bari yağmur yağmayan çorak arazilere faydanız olur
BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN AZİZ NESİNİN HAKSIZ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ. ÜLKENİN YARISI DEİL NEREDEYSE 3TE 2Sİ KAFAYI YEMİŞ.
2 m2 ye 5m2 alan ne demek ey cahil.
KÜRESEL ISINMA SONUCU KUZEY VE GÜNEY KUTBUNDA ERİME SONUCU DÜNYANIN ŞEKLİNİN DEĞİŞMESİ DÜNYANIN ŞEKLİ UÇLARINDAN BASIK BİR YUMURTA GİBİDİR BUNA GEOİD ŞEKLİ DENİYOR HER GEÇEN GÜN KUTUPLAR UÇLARINDAN EKSİLEREK BUNA SEBEB OLUYOR KURANI KERİMDE BU ŞÖYLE GEÇİYOR ( BİZ ARZI UÇLARINDAN EKSİLTEREK YARATTIK VE DÖNEM DÖNEM YERYÜZÜNE İNEREK EKSİLTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ ) ALLAH SEBEBSİZ HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞINA DAİR EZELDE KENDİ KENDİSİNE SÖZ VERMİŞTİR VE KÜRSEL ISINMA BUNUN SEBEBİDİR SERA GAZI ETKİSİ
SEÇİP SEÇİP TV LERE ÇIKARTIYORLAR. YA İÇİNİZDE Bİ TANE BİLİME , EĞİTİME, YARGIYA, SANATA, TEKNOLOJİYE ÖNEM VEREN ÇALIŞAN ADAM ÇIKMAYACAKMI ?
Bu soytarının söylediğine bakılırsa haşa 4 büyük melekten biri olan Mikail dış güçlere hizmet ediyor. Hatta araştırılsa Fetö parmağı bile olabilir.
tipik hükümet destekcisi olan bir yandaş medayanın normal sözleri bunların kafa 1 milyon :d :D :D
bunlar topyekün kafayı yediler,deliler tarafından yönetiliyoruz ,allah sonumuzu hayreylesin
ne içiyorlar bunlar
Sonra Ampul Kafalı deyince kızıyorlar. Allah aşkına bu nasıl bir kafa ya ? Rabbim böyle yaratmış olamaz.
BU ADAMLARIN DİPLOMASINI İNCELEYİN GERÇEKTEN 16 YILDIR PROF OLAN SAÇMA SALAK KONUŞAN HERKESİN DİPLOMASINA BAKILSIN
Boş teneke bu iktidarın çürük elmaları çok balık baştan kokmuş
Böyle adamları konuşturanlarda kabahat.
yokkkk artık beeee
Yazar efendi hangi bilimsel veriye dayanarak bunu söylüyorsun açıklarmısın.
Gerçekten buna inanan varmı.?
tamam demenin nedenlerinden biriside bu kimleri nerelere getiriyolar
Allah kimseyi aklından etmesin!
Cehapeli belediyeler rezalet nokta
Son iki aydır Ankarada 40 yıldır görülmemiş yağmurlar var ama barajlarda hiç yükselme yok şu an %30, geçen yıl bu gün %32 yani geçen yılın seviyesinin altında bu yağmur suları nereye gidiyor bay yetkililer bilen varmı?.
Dolar yükselir dış güçler, ekonomi bozulur dış güçler , terör olur dış güçler, dibimize kürt devleti kurulur dış güçler ..... tamam da siz neden o koltukları işgal ediyorsunuz... Sizin maaşları ellemiyor dış güçler , ne başınızdakinin ne sizin hiç mal varlığınız azalmıyor... ne dış güçler ne fetö her gün daha fazla zenginleşmenizin önüne geçemiyor... kendi malınıza özendiğininizin yarısı kadar devlete özenmenizi bekliyoruz ayıptır...
Allah sana bir gün güzel doğallık yapar inşallah,o zaman görürsün doğallığı dış güçleri!
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ELİNDE YAĞMUR BULUTUYLA DOLAŞIYORDU KESİN O YAPMIŞTIR.
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