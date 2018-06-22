Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Güneş Gazetesi yazarı Ömer Özkaya katıldığı bir televizyon programında, mayıs ayında Ankara'da meydana gelen dolu ve yağmurun, Doğu'daki depremlerin dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

"İSTANBUL'DA DENEMEK İSTEYEBİLİRLER"



Özkaya, "Ankara'daki yağmurun doğal ve normal olmadığı kanaatindeyim. Böyle bir yağmuru İstanbul'da denemek isteyebilirler. Bunları deniyorlar, 15 dakikada ne oldu, bir saat yağsa ne olurdu. AK Parti yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bilinir. Bunu sonlandırmak istiyor olabilirler." dedi.



