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Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtanlara yönelik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılacağını önceden anlayamayan medyumlar kıskıvrak yakalandı.

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtanlara yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiple kimlik ve adres bilgilerini belirlediği kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

MUSKA KARŞILIĞI BÜYÜK PARALAR ALMIŞLAR

Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere il genelinde kendilerini medyum, falcı ve hoca olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların mağdur ettiği 20 vatandaş da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

Medyumların dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan "dua etme, muska yazma ve büyü yapma" karşılığında yüklü miktarlarda para istedikleri belirlendi.

"SENİN İÇİN KUYU KİRALADIM"

Gözaltına alınanlardan birinin, eşinden ayrılan bir "müşterisi"ni, "Okuduğum sabunu senin için kiraladığım kuyuya atacağım. Sabun suda eridikçe senin düşmanın da göğsünde ağrılarla eriyip bitecek" sözleriyle dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan zanlılardan biri polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmadı. Evinde yapılan aramada bulunan eşyalar, zanlının, vatandaşları dolandırarak elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu.

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Ankara Medyum operasyon muskacı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Medyumluk günahn bir parçasıdır. Ve cinlerle irtibatlıdır ! "Kim onlarla birlik olur iş yaparsa bizden değildir" Nasıl isterseniz öyle gider.
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