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Antalya'da yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Bir kişinin bacağından vurulduğu olayın ardından incelediği tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi

Antalya'da incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İncelediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan Gökhan Taşkıran (36), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Taşkıran'ın cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.

Fatih Köker, Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaralamış, olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökhan Taşkıran, incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanmıştı.

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Gökhan Taşkıran silah şehit tabanca yaralama

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