Antalya'daki fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 5'i memur 21 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum