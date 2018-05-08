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Antalya'daki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 5'i memur 21 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya fuhuş operasyon tutuklama

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