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Arı otu bitkisiyle ölümlerin önüne geçilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Adana'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce uygulanan "Bal Damlayan Çiçekler" projesiyle ekimi yapılan arı otu bitkisiyle arı ölümlerinin önüne geçilmesi ve bal üretiminin arttırılması hedefleniyor - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tekin: "İlerleyen yıllarda arı otunu yaygınlaştırarak hem bal üretimini hem de kaliteyi arttıracağız"

Adana'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Arıcılar Birliğinin katkılarıyla yürütülen "Bal Damlayan Çiçekler" projesiyle 10 dekarlık alana ekimi yapılan arı otu bitkisiyle hem arı ölümlerinin önüne geçilmesi hem de bal üretim miktarı ve kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki uygulama tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıllık proje kapsamında 10 dekarlık uygulama tarlasına arı otu bitkisinin ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında uygulama tarlasının yanına 50 kovan koyduklarını dile getiren Tekin, çalışma kapsamında oldukça fazla sayıda çiçeğe sahip arı otunun bulunduğu tarlaya arıların yoğun olarak geldiğini kaydetti.

Arı otunun bulunduğu alandaki kovanlardan ikinci petekleri aldıklarının altını çizen Tekin, şunları belirtti:

"10 dekarlık alanda yaptığımız deneme çalışmasında arılar başka yere gitmedi. Burası arılar için bir cazibe merkezi oldu. Amacımız her yıl ilimizde arı ölümleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bertaraf etmek için bu bitkiyi ilimizin çeşitli yerlerinde geliştirmek ve bal üretimini arttırmak."

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada beşinci sırada yer aldığının altını çizen Tekin, Adana'nın da Türkiye'deki bal üretiminde üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Adana'nın arıcılık yönünden çok gelişmiş bir bölge olduğunu ifade eden Tekin, "Biz arıcılığa önem veriyoruz ve bu sektörün gelişimi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu çeşit denemelerle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda arı otunu yaygınlaştırarak hem bal üretimini hem de kaliteyi arttıracağız." dedi.

Proje sonuçlarını bakanlıkla da paylaşacaklarını vurgulayan Tekin, elde edilen sonuçlara göre bundan sonra arı otunun Adana'nın ilçelerinde de ekimini yaygınlaştıracaklarını anlattı.

Tekin, yaptıkları denemede çok fazla ölümle karşılaşmadıkları gibi arı sayısında ve bal üretiminde artış gözlemlediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana arı otu bal

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