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Askeri araç takla attı! Yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 11:34 | Son Güncelleme 4 dakika sonra

Iğdır'da askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Son dakika habere göre, olayda 4 asker yaralandı.

Askeri araç takla attı! Yaralı askerler var

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. İçerisinde Iğdır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin bulunduğu kobra tipi askeri araç, lastiğinin patlaması üzerine takla attı.

Araç içerisinde bulunan 5 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

DHA

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TSK ığdır asker Son dakika

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hani bu araçlarda lastik patlasa dahi yola devam ediliyordu.
neyin peşinde sın sen ve senin gibi ler
ASKERLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN, İNŞALLAH ÖNEMLİ BİR DURUM YOKTUR..
Yahu bir tarafta tanklı tüfekli savaş verilirken siz içeride böyle kaza yaralanma haberleriyle çıkmayın be kardeşim dikkat edin kendinize biraz.
Kuliyen yalan dolan
iyi de hangi zırhlı araç cinsi patlayan lastikle imal ediliyor,dunyada örneği var mı?bu aracı yapan firma kim peki?bmc yapıyor.bmc kimin katmercioğlu şirketinin.sahibi ismail katmercioğlu kim eski refah partisi izmir il başkanı daha sonra akepe izmir milletvekili.işte devleti hortumlayanlar ihaleleri peşkeş ile alıp işi savsaklayanlar.bugün ölen her asker polis kanı bu katmercioğlu ve onlara işi peşkeş çekenlerin elindedir
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