Askeri araç takla attı! Yaralı askerler var

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. İçerisinde Iğdır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin bulunduğu kobra tipi askeri araç, lastiğinin patlaması üzerine takla attı.
Araç içerisinde bulunan 5 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.
DHA
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