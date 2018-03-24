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"Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Terör örgütleri alçakça saldırmaya devam ediyorlar ama şimdi kaçacak delik arıyorlar. Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Aslan meydana çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu meydana çıktı. Terör örgütleri ancak kaçarlar. Biz bu millete, Mehmetçiğimize güveniyoruz" - "Bu millet asla diz çökmez. İşte bu operasyon da şunu gösteriyor. Bütün dünyadaki o işbirlikçiler şunu bilmeliler. Karşınızda Türk ordusu, Türk milleti var. Öyle plan yaparak, oyun yaparak bu milleti asla korkutamazsınız çünkü bu millet ölümü korkutmuş bir millettir. Ölüme hiç gözünü kırpmadan giden millettir. Kimse bu millete operasyon çekemez"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terör örgütleri alçakça saldırmaya devam ediyorlar ama şimdi kaçacak delik arıyorlar. Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Aslan meydana çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu meydana çıktı. Terör örgütleri ancak kaçarlar. Biz bu millete, Mehmetçiğimize güveniyoruz." dedi.

Bak, kentteki bir okulun spor salonunda düzenlenen partisinin Zonguldak Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere güvendiklerini belirterek, gençlerin yarının belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili olacaklarını ve ülkesine hizmet edeceklerini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bak, "En iyisini yapmak için çalışacaksınız. Şefkatli olacaksınız, büyüklerinizi sayacaksınız. Onlara yardımcı olacaksınız. Vatanınızı seveceksiniz. Vatan için millet için görevden asla kaçmayacaksınız. Bunu 15 Temmuz'da gösterdiniz. Darbe girişimine meydanlardan gençlerimiz cevap verdi. O gece milletin gücü tankın gücünü yenmiştir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşan o aziz millet darbeci hainlere meydanları dar etmiştir. Onları tarihe gömmüştür." diye konuştu.

- "Biz bu oyunlara müsaade etmeyiz"

"Kimse bu millet üzerinde operasyon yapmaya kalkmasın. Karşısında aziz milletimizi, gençlerimizi bulacak. Hiç kimse bu millete diz çöktüremez, ders veremez. Hiç kimse ezanı durduramaz." ifadesini kullanan Bak, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda sınırlardaki hain terör örgütlerinin dağıtıldığını ardından Afrin operasyonuyla ÖSO ile beraber TSK'nin Afrin'i ele geçirdiğini belirtti.

TSK'nin orada bir destan yazdığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Milletin desteğiyle beraber terör örgütünü ve yuvalarını tek tek dağıttılar. 5 bin tır dolusu silah yolladılar. DEAŞ ile mücadele mi? Amaç başka. Bu millete kumpas kurmak, millete oyun yapmak. Biz bu oyunlara müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinden onun çelik iradesiyle beraber TSK, Afrin operasyonunu 20 Ocak'ta başlattı. Afrin'de bütün her taraf temizlendi. Terör örgütleri alçakça saldırmaya devam ediyorlar ama şimdi kaçacak delik arıyorlar. Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Aslan meydana çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu meydana çıktı. Terör örgütleri ancak kaçarlar. Biz bu millete, Mehmetçiğimize güveniyoruz."

- "Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Mehmetçiklerin vatan için mücadele etmeye devam ettiğine dikkati çeken Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış mihraklar şunu söylüyorlar, 'Türkiye oralara işgal için gitti.' Hayır. Türkiye oraya barış götürmek için gitti. Türk ordusunun, Türk milletinin şefkatini Afrin'e götürdü. Orada görüyorsunuz vatandaşların, kadınların, çocukların yüzlerindeki ifadeyi görüyorsunuz. PKK, PYD onlara zulüm yaptı. İşkence yaptı. Şimdi Türk ordusu geldi, oraya barışı ve şefkati getirdi. Onların yüzü gülüyor ve gülmeye devam edecek. Bu teröristleri sınırlarımızdan temizleyeceğiz. Son terörist kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu millet asla diz çökmez. İşte bu operasyon da şunu gösteriyor. Bütün dünyadaki o işbirlikçiler şunu bilmeliler. Karşınızda Türk ordusu, Türk milleti var. Öyle plan yaparak, oyun yaparak bu milleti asla korkutamazsınız çünkü bu millet ölümü korkutmuş bir millettir. Ölüme hiç gözünü kırpmadan giden millettir. Kimse bu millete operasyon çekemez."

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