Aslanapa Halk Oyunları ekiplerinden büyük başarı

Kütahya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışmasında, Aslanapa Gençlik ve Spor Kulübü küçükler kategorisinde 2. olarak ilçeye çifte mutluluk yaşattı.

Aslanapa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz yarışmalar sonunda yaptığı açıklamada, ’’ İl merkezimizde düzenlenen yarışmalarda küçükler katogorisinde ilk sırada yer alırken, büyükler kategorisinde 2. olarak iki dalda büyük başarıya imza attık. Bu gururu yaşamamızda emeği olan başta Belediye Başkanımız Asaf Akar‘a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Osman Acar‘a, İl Genel Meclis Üyemiz Ali Okumuş‘a, Aslanapa Spor Kulübü Hocası Behçet Türkkan’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’a, Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu‘ya, Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca’ya, ayrıca eğitmenlerimiz Mehmet Memiş ve Zehra Dürülü’ye ve emeği geçen diğer personellerimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimize Isparta ilinde yapılacak grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere başarılar diliyorum’’ dedi.

Yarışmayı izleyen ve Aslanapa Halk Oyunları ekipleriyle gurur duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yöresel kültürümüzün aynası halk oyunlarını en iyi şekilde sergileyen tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ederim. Eminim Isparta’da yapılacak mücadelelerde de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bizler daima onların yanındayız’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)