HABER

Aslanapa Halk Oyunları ekiplerinden büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 06:15 | Son Güncelleme

Kütahya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışmasında, Aslanapa Gençlik ve Spor Kulübü küçükler kategorisinde 2.

Aslanapa Halk Oyunları ekiplerinden büyük başarı

Kütahya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışmasında, Aslanapa Gençlik ve Spor Kulübü küçükler kategorisinde 2. olarak ilçeye çifte mutluluk yaşattı.
Aslanapa Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz yarışmalar sonunda yaptığı açıklamada, ’’ İl merkezimizde düzenlenen yarışmalarda küçükler katogorisinde ilk sırada yer alırken, büyükler kategorisinde 2. olarak iki dalda büyük başarıya imza attık. Bu gururu yaşamamızda emeği olan başta Belediye Başkanımız Asaf Akar‘a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Osman Acar‘a, İl Genel Meclis Üyemiz Ali Okumuş‘a, Aslanapa Spor Kulübü Hocası Behçet Türkkan’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’a, Müdür Yardımcısı Ahmet Zorlu‘ya, Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca’ya, ayrıca eğitmenlerimiz Mehmet Memiş ve Zehra Dürülü’ye ve emeği geçen diğer personellerimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimize Isparta ilinde yapılacak grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere başarılar diliyorum’’ dedi.
Yarışmayı izleyen ve Aslanapa Halk Oyunları ekipleriyle gurur duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yöresel kültürümüzün aynası halk oyunlarını en iyi şekilde sergileyen tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ederim. Eminim Isparta’da yapılacak mücadelelerde de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bizler daima onların yanındayız’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Aslanapa Halk Oyunları ekiplerinden büyük başarı

Aslanapa Halk Oyunları ekiplerinden büyük başarı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Vergi dairesi patlamasının ayrıntıları ortaya çıktı

Vergi dairesi patlamasının ayrıntıları ortaya çıktı

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİBACEM’in resmi açılışı yapıldı

BİBACEM’in resmi açılışı yapıldı

Kaymakam Özkan, şampiyon sporcuları ağırladı

Kaymakam Özkan, şampiyon sporcuları ağırladı

Demiröz’den Tatvan Belediyesine ziyaret

Demiröz’den Tatvan Belediyesine ziyaret

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Çocukluğunu, komşularını ve annesini bir pencerede yaşatıyor

Çocukluğunu, komşularını ve annesini bir pencerede yaşatıyor

Vali Kamçı Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin’i Ziyaret Etti

Vali Kamçı Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin’i Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.