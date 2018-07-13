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Aydın'da hayvanın bakımsızlıktan öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına ait bahçede bir atın bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi

Aydın'da Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına ait bahçede bir atın bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, hayvansever Gönül Hastaoğlu, Umurlu Mahallesi'nde çiftçilerin mallarına zarar veren hayvanların tutulduğu Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına ait bahçede, hayvanların bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine bahçeye giden görevliler, ölü bir at ve ayakta durmakta güçlük çeken bir koyunu tespit etti.

Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

Şikayette bulunan Hastaoğlu, bahçedeki şartların kötü olduğunu belirterek atın bakımsızlıktan dolayı öldüğünü ileri sürdü.

Mahallelilerden 70 yaşındaki Emir Ayşe Özsavran ise buraya bırakılan hayvanlarla yeterince ilgilenilmediğini, kırık olan bahçe duvarlarının arasından hayvanlara su vermeye çalıştıklarını, daha önce de benzeri şekilde hayvanların öldüğünü söyledi.

Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Ergün Tekin ise çiftçinin malına zarar veren hayvanları yakalayıp burada tuttuklarını, hayvanlara ilgilenen personellerinin olduğunu, "ilgisizlikten ve bakımsızlıktan öldü" şeklindeki tepkileri kabul etmediklerini söyledi.

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