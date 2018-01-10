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Bahçeli'nin açıklamasından sonra yayınlandı! Bugün seçim olsa...

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 12:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra yeni bir anket yayınlandı. Ankete göre bugün seçim olsa ortaya çıkacak sonuçlar oldukça dikkat çekiyor.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra yayınlandı! Bugün seçim olsa...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim üzerinde gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı.

Konsensus Araştırma Şirketi’nin patronu Murat Sarı'nın bildirdiği verilere göre “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?”sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 44.9

CHP: Yüzde 23.7

MHP: Yüzde 10.6

HDP: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 2.7

Diğer: Yüzde 2.2

Cevap yok: Yüzde 2.0

Kararsız: Yüzde 2.1

Geçersiz: Yüzde 0.7

Oy vermeyecek: Yüzde 2

CUMHURBAŞKANLIĞI TERCİHLERİ DE GENEL SEÇİMDEKİ GİBİ

Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy vereceği sorulduğu zaman, verilen yanıtlar şöyle:

AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1

CHP’nin adayı: Yüzde 25.1

MHP’nin adayı: Yüzde 11.9

HDP’nin adayı: Yüzde 9.6

İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9

Diğer: Yüzde 2.4

Anket MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından önce yapıldı. Sonuçlar bugün yayınlandı. MHP'nin de adayı gösterilen ankette AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranı yüzde 60'ı buluyor. Devlet Bahçeli Yeni Kapı ruhuna uygun olarak aday göstermeyeceklerini ve 2019'daki Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
anket Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
akparti ve mhp ittifakını bu yüzden istemiyorlar yüzde 60 ları bulacak mhp nin baraj sorunu var diyenler apışıp kalacak
ulkucuyum. ama sımdı devlet bahcelıye oy vermem.. ve çoğu ulkucude aynı dusuncede. bu sartlar altında mhp nın oyu artmıs gorunuyor. sakamısınız sız. boyle yandas anket gorulmedı. mhp nın oyu yuzde 5 cıvarı oda belkı.
ALO FATIH TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALANLARA OY VERECEK KADAR SOYSUZ BOZKURDA HAYVAN DIYEN RABISCILERE OY VERECEK KADAR ÇAKAL PAPA İLE EL ELE SARAY AÇIP PAPAZLARLA KILISELERDE ARZI ENDAM EDEN HIRSIZLIĞI BELGELI OLANLAR OY VERECEK KADAR DINSIZ AHLAKSIZ DEGILIZ.. IYI GELECEK TÜRKIYE IYI OLACAK. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
kesinlıikle Bu Tip Anketlere Aldanmayın biz Eski Ülkücü Olarakiyi Partimiz Birinci Çıkacaktır Ve Gümbür Gümbür Geliyoruz
MHP %5 bile alamaz bir ülkücü olarak iktidarda zaten hiç gözü olmamış koltuğunu koruma sevdasında olan Bahçeli'ye kimse oy vermez. Mhp ye verecek olan zaten gider Ak Partiye verir oyunu asıl sahibine verir neden Mhp yi aracı yapsın.
öyleyse neyi bekliyorlar .3 ay sonra seçim yapsınlar 4 yıl mis gibi rahat rahat yönetsinler.madem 2 partinin oyu bu kadar yüksek haydi.. yeminlen..
2019 DA ALLAHIN IZNIYLE BOYLE BIR TABLO OLACAK .... MİLLİ İTTİFAK MHP+AKP+BBP:%65 ŞER İTTİFAKI FETO+HDP+IYI PARTI+CHP:%35
mhp 'nin %10 u geçmesi imkansıza yakın önceki seçimde bile iyi durumdayken % kaç aldı şimdi alamaz
Ne kadar fetöcü akşener sevici varmış . Mesele Erdoğan yada Bahçeli meselesi değil bölücü hainleri temizlemek. İyi partiye oy verip te devleti ve memleketi fetöcüleremi teslim edelim.
mhp yüzde 12 İYİ parti bence fazla verilmiş yüzde 1,5 olabilir
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