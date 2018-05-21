Bahreyn'de yüksek mahkeme iki idam cezasını onadı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılanan 2 sanık hakkındaki idam cezası onandı.
Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Terör Suçları Savcılığı Başkanı Ahmed el-Hamadi'ye dayandırdığı habere göre, Yargıtay 2. Ceza Dairesi, bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılanan 2 sanık hakkında 5 Haziran 2017'de verilen idam cezasını onadı.
Mahkemenin aynı davada 9 sanık hakkındaki 3 yıl ila 25 yıl (müebbet) hapis cezalarını da onayladığı, 1 sanık hakkındaki 5 yıl hapis cezasını 3 yıla indirdiği aktarıldı.
Sanıklara, "kasten adam öldürme, terör örgütü kurma ve katılma, patlayıcı bulundurma" suçlamaları yöneltildi.
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