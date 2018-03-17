Balıkçıların umudu gelecek sezona kaldı

SİNOP (AA) - 1 Eylül 2017'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek av sezonunda umduğunu bulamayan balıkçılar, gelecek sezon balığın bol olmasını umut ediyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en kötü balık avı sezonlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Özellikle hamsi ve palamut avcılığında yaşanan büyük düşüşün balıkçıları zor durumda bıraktığını vurgulayan Bayrak, vatandaşların da pahalı balık yemek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Balık tezgahlarının her geçen gün boşalmaya devam ettiğine işaret eden Bayrak, şöyle konuştu:

"Şu an tezgahlarda daha çok havuz balıkları ile dip ağlarıyla az miktarlarda avlanan mezgit ve istavrit gibi balıklar var. Artık bu sezondan umudumuz kalmadı. İnşallah gelecek sezon avcılık iyi olur. İnşallah diyoruz ama açıkçası pek büyük bir beklentimiz de yok çünkü alınması gereken tedbirler maalesef alınmıyor. Karadeniz'de görüldüğü gibi balık avı miktarı düşüyor. Kötü gidişatın önüne geçilmezse avcılık artmayacaktır. Balıkçılar olarak düşüncemiz bu yönde."

Bayrak, tezgahlarda yer alan balıkların fiyatlarının da yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkati çekerek mezgit ve istavritin kilogramının 15, havuz balıklarının kilogramının ise 25 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğunu kaydetti.