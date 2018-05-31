Balkanlar'da yetimler için iftar sofrası kuruldu

ÜSKÜP/TUZLA (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği ile İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta yetimler için iftar sofraları kurdu.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, bu ülkede faaliyet gösteren İyilik Başağı Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlenen iftarda, yetim çocuklara oyuncaklar da dağıtıldı.
Anadolu Öğrenci Derneği İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Melih Tayyip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 10 ülkede yetimlere yönelik iftarlar düzenlediklerini ifade ederek, Üsküp'teki iftara 300'e yakın yetim ile yakınlarının katıldığını aktardı.
İyilik Başağı Derneği Başkanı Rufat Sherifi de bu akşamki iftarı toplumun en hassas kesimi olan yetim ve onların yakınları için verdiklerini vurgulayarak, "Dernek olarak yetim çocukların yüzünü güldürmek adına gelecekte de onlara yönelik farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.
"Kardeşlik Sofrası" adıyla düzenlenen iftar programı kapsamında, yetim çocuklar ilahiler söyledi, şiirler okudu.
- Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta da iftar sofraları kuruldu
"Kardeşlik Sofrası", Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehri ve yakınındaki Zivinice kasabasında da kuruldu.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Kültür, Eğitim ve Spor Derneği (AKOS) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında Ziviniceli 215 ihtiyaç sahibine ve Tuzlalı 65 yetim çocuğa iftar verildi.
AKOS temsilcisi Esed Ivojevic, "kardeş ülke" olarak nitelendirdiği Türkiye'ye, Bosna Hersek için yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.
"Kardeşlik Sofrası", Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da kuruldu.
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