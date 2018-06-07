Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu eski öğretmene 10 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz üniversite öğrencisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.P. katıldı.
KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Cevdet Tepe ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Sanık yakınları ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.
Sanık Tepe, telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını, örgütle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.P. de örgütle bağlantısının olmadığını ve örgüt üyesi iddiasını da kabul etmediğini savunarak, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık Tepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tutuksuz sanık E.P'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, karar kesinleşinceye kadar sanık üzerindeki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Okuyucu Yorumları 0 yorum