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Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu eski öğretmen 10 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz üniversite öğrencisi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu eski öğretmene 10 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz üniversite öğrencisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.P. katıldı.

KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Cevdet Tepe ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanık yakınları ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Sanık Tepe, telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını, örgütle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi E.P. de örgütle bağlantısının olmadığını ve örgüt üyesi iddiasını da kabul etmediğini savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık Tepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık E.P'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, karar kesinleşinceye kadar sanık üzerindeki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

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