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Başbakan Yıldırım vatandaşın evinde iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 01:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, ramazan ayının ilk iftarında Mamak ilçesinde oturan Aktaş ailesinin evine misafir oldu.

Başbakan Yıldırım vatandaşın evinde iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, ramazan ayının ilk iftarını Mamak ilçesinde yaşayan Aktaş ailesinin evinde yaptı.

Yıldırım, trafik kazasında eşini kaybeden Yurdagül Aktaş ve ailenin diğer fertleri tarafından karşılandı.

Aktaş ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, ziyarette Yurdagül Aktaş'ın çocukları ortaokul öğrencisi Büşra ve Fahrettin ile yakından ilgilendi.İftar sofrasında, Yurdagül Aktaş'ın babası Haber ve annesi Elmas Gültekin de yer aldı.

Daha sonra Yağcıoğlu Camisi'ne giden Yıldırım, teravih namazını burada kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım iftar

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