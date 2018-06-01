Başkan Vekili Atilla: Hizmet için varız

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'de cuma namazı kıldıktan sonra ilçe sakinleri ve esnafla sohbet etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, yanında bulunan daire başkanlarına sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için talimat verdi. Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız. Belediyemiz, halkın sorunlarına çözüm üretme anlayışıyla çalışıyor. Belediyemiz, halkın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Şehrimizde altyapıdan ulaşıma, yol yapım ve sosyal belediyecilikte önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Temiz ve güzel bir Diyarbakır için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" diye konuştu.
Diyarbakırlılar ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla'ya yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
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