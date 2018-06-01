HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkan Vekili Atilla: Hizmet için varız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız" dedi.

Başkan Vekili Atilla: Hizmet için varız

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'de cuma namazı kıldıktan sonra ilçe sakinleri ve esnafla sohbet etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, yanında bulunan daire başkanlarına sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için talimat verdi. Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız. Belediyemiz, halkın sorunlarına çözüm üretme anlayışıyla çalışıyor. Belediyemiz, halkın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Şehrimizde altyapıdan ulaşıma, yol yapım ve sosyal belediyecilikte önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Temiz ve güzel bir Diyarbakır için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" diye konuştu.
Diyarbakırlılar ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla'ya yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Başkan Vekili Atilla: Hizmet için varız

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Manisa'da 'sokak hayvanları ölüme terk ediliyor' iddiasıManisa'da 'sokak hayvanları ölüme terk ediliyor' iddiası
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktıFatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.