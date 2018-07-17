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Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:56 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik yasa teklifi netleşti. Yaş sınırının 25 ve ücretin 15 bin lira olacağı yasa teklifi TBMM'den geçerse, yaklaşık 5 milyon kişi askerlik hizmetini bedelli olarak yapabilecek. Açıklanan rakam hem TL hem de döviz bazında son 20 yılın en ucuz tutarı olmasıyla öne çıkıyor.

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Milyonların uzun zamandır beklediği ve 24 Haziran seçimleri öncesinde de hükümetin vaatleri arasına giren bedelli askerlikte sona gelindi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, torba yasaya eklenen ve yaş sınırının 25, ücretin de 15 bin Türk Lirası olması öngörülen,gün sayısı belirsiz olan ancak 25 ya da 28 gün olması üzerinde durulan bedelli yasası TBMM'de onanırsa, devletin kasasına milyarlarca lira girecek.

SON 20 YILIN EN UCUZ BEDELLİSİ

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, öte yandan açıklanan 15 bin liralık ücret hem lira hem de dolar bazında ele alındığında son 20 yılın en ucuzu olmasıyla da önce çıkıyor. 1999 yılında 15 bin Mark olan bedelli askerlik ücreti dolar bazında 8.5 bin, 2011 yılında 30 bin liralık bedelli ücreti 16.6 bin dolar ve 2014 yılındaki 18 bin liralık tutar da 8.1 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılki ücret ise 3 bin 100 dolara denk geliyor.

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REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Önceki yıllarda çıkarılan bedelli askerlik yasalarına en yüksek başvuru 2014 yılında gelmiş,başvuru oranı yüzde 33.3 olmuştu. 2018 bedelli yasasında belirlenen yaşın daha düşük olması sebebiyle rekor başvuru bekleniyor.

Uzmanlar 25 yaş ve üstündekilerin bedelli askerlik bekleyen kitlenin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildiriyor. Buna göre, bedelli yasasından yararlanabilecek yaklaşık 5 milyon kişinin tamamı başvuruda bulunursa, Hazine'ye tam 75 milyar liralık katkı sağlanacak.

BİRİKMİŞ 5.5 MİLYON KİŞİ VAR

Haziran ayında katıldığı bir programda dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın açıkladığı üzere, Türkiye’de askerlik çağında birikmiş 5.5 milyon kişi var. Bunların içinde 570 bin yoklama kaçağı, 57 bin bakaya ve 5 bin 772 firari bulunurken, halen yoklamaya tabi kişi sayısı da 585 bin civarında.

Yıldırım'ın açıklamasına göre, tecilli yani askerliğini erteleyenlerin sayısı da 4 milyon 815 bin. Bunların 1 milyon 885 bini öğrencilik nedeniyle, 2 milyon 930 bini ise farklı nedenlerle tecilli.

Rakamlar, Türkiye'de askerlik çağına geldiği halde çeşitli nedenlerden dolayı görevini yapamayan herkesin bedelli uygulamasından yararlanması durumunda devletin kasasına 82.5 milyar lira gireceğini gösteriyor.


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