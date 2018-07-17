Milyonların uzun zamandır beklediği ve 24 Haziran seçimleri öncesinde de hükümetin vaatleri arasına giren bedelli askerlikte sona gelindi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, torba yasaya eklenen ve yaş sınırının 25, ücretin de 15 bin Türk Lirası olması öngörülen,gün sayısı belirsiz olan ancak 25 ya da 28 gün olması üzerinde durulan bedelli yasası TBMM'de onanırsa, devletin kasasına milyarlarca lira girecek.

SON 20 YILIN EN UCUZ BEDELLİSİ

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, öte yandan açıklanan 15 bin liralık ücret hem lira hem de dolar bazında ele alındığında son 20 yılın en ucuzu olmasıyla da önce çıkıyor. 1999 yılında 15 bin Mark olan bedelli askerlik ücreti dolar bazında 8.5 bin, 2011 yılında 30 bin liralık bedelli ücreti 16.6 bin dolar ve 2014 yılındaki 18 bin liralık tutar da 8.1 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılki ücret ise 3 bin 100 dolara denk geliyor.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Önceki yıllarda çıkarılan bedelli askerlik yasalarına en yüksek başvuru 2014 yılında gelmiş,başvuru oranı yüzde 33.3 olmuştu. 2018 bedelli yasasında belirlenen yaşın daha düşük olması sebebiyle rekor başvuru bekleniyor.