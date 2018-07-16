Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu? A Haber'in son dakika haberine göre bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi. Bedelli askerlikte yaş ve ücretin belli olmasının ardından 'Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? 1992'liler bedelli askerlikten faydalanacak mı?' soruları merak ediliyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlik sorusuna "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda" şeklinde cevap verdi.
Yüz binlerce kişinin merak ettiği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki, kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından sınırın 1 Ocak 1991 olması tahmin ediliyor.
Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından 1992 doğumluların bedelli askerlikten faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. Bedelli askerlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren '27 yaşından gün alanlar' ibaresi olursa 1992 doğumlular da bedelli askerlikten faydalanabilecek.
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