HABER

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu! Bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi. Bedelli askerlik bekleyen yüz binlerce kişi 'Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?', 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorularının yanıtını merak ediyordu. Bedelli askerlikte yaş ve ücretin belli olmasının ardından 'Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? 1992'liler bedelli askerlikten faydalanacak mı?' sorularına yanıt aranıyor.

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu? A Haber'in son dakika haberine göre bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi. Bedelli askerlikte yaş ve ücretin belli olmasının ardından 'Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? 1992'liler bedelli askerlikten faydalanacak mı?' soruları merak ediliyor.

AK PARTİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlik sorusuna "Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda" şeklinde cevap verdi.

KAÇ DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK?

Yüz binlerce kişinin merak ettiği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Peki, kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından sınırın 1 Ocak 1991 olması tahmin ediliyor.

1992 DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK MI?

Yaş sınırının 27 olarak belirlenmesinin ardından 1992 doğumluların bedelli askerlikten faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. Bedelli askerlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren '27 yaşından gün alanlar' ibaresi olursa 1992 doğumlular da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (5)İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (5)
Okul müdürünün açığa alınmasına tepkiOkul müdürünün açığa alınmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlikte yaş sınırı bedelli askerlik yaş ve ücret Bedelli askerlik 2018'de çıkıyor mu Bedelli askerlikte yaş ve ücret KAÇ DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK? 1992 DOĞUMLULAR BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANACAK MI? Bedelli askerlik ücreti ne kadar Bedelli askerlikte yaş sınırı ne bedelli askerlik 26 yaş bedelli askerlikte ücret

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Sinem Gedik cephesinden yeni açıklama! 'Velayet hiç konuşulmadı'

Sinem Gedik cephesinden yeni açıklama! 'Velayet hiç konuşulmadı'

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Vatan millet sevdası diye sağ da solda tutuşan bıyık altından askerlik yapacak yürekleri olmadığı için bedelli diye ağlayan kahraman türk milletine hayırlı uğurlu olsun...
tabiii para lazım açık var hazineden bir yerden finans etmek lazım
yaşı niye 25 yapmadınız
allah askina daha oncekilerden ders almadiniz mi beklenen olmuyor iste olmuyor su yasi dusurun allah icin ya
20 bin lira ücretli çalışan çok ama zengin içinse çok az. Gelire göre olmalı bence. Ücretli çalışan için bedelli çıkmasaydı kaç ay askerlik yapacaksa çarpı aylık gelirinin yarısı (kalan yarısı ilede geçinmeye çalışacak) Örneğin asgari ücretli biri için 800 TL x 12 Ay= 9 bin 600 TL. Memur ve orta gelirde bir ücretli için en fazla 15 bin TL. Ücretli çalışmayan ve gelir beyan edemeyenler (zengin çocukları) 12 ay x general, savcı, hakim maaşı olabilir. Aksi takdirde 20 bin TL ile zengin çocukları bedelli yapar (ki onlar için çerez parası) gariban ise yararlanamaz.
Meydanlara indiğimiz zaman elimizde Türk bayrağı, dilimizde vatan naraları eksik olmuyor. Ama söz konusu kaçmaya gelince herkes sırada bekliyor. Bedelli askerlik haksızlıktır. Ya profesyonel ordu olmalı kimse yapmamalı, yada parasını veren kaçmamalıdır. Hakkımı helal etmiyorum
Hayırlı olsun Yeni Gençlik bunu bekliyor zaten
Allah'ım gelsin artık.. Çıksın bu yasa artık.. 17.07.2018 de Başkan KHK'sı ile, Hayırlısıyla İNŞALLAH
aralık 1991 olmasın o ?
Diğer Haberler
Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.