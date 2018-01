Beşiktaş Belediyesinin Hakkari'deki asfalt çalışması

Açıklamada, kış mevsiminin uzun geçtiği Hakkari'de bin 500 metrekare kapalı alanda kent nüfusunun yüzde 45'ini oluşturan çocuklar için ülkenin en kapsamlı ve donanımlı "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezleri"nden birinin hizmete sunulduğu ifade edildi.

Hakkari Belediyesinin açıklamasında, sosyal ve kültürel hizmetlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ek hizmet binasında oluşturulan ve 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın ismi verilen 'İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Merkezi' ile her düzeyde öğrenciye sınavlara hazırlık ve çalışma imkanını sunan bir eğitim merkezi Hakkari'ye kazandırıldı. Şehirde her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çeken ve Hakkari tarihinde bir ilk olarak gerçekleşen 'Ramazan Etkinlikleri' yoğun program ve bol etkinliklerle her akşam binlerce vatandaşı bir araya getirerek şehrin huzur ortamına katkı sağladı. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu Hakkari'de ilk defa 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' oluşturuldu. Eski Kültür Merkezi her yönü ile yeniden inşa edildi. Geçmişinde 35 kursiyeri bulunan merkez bugün erbane, bağlama, gitar, piyano, nefesli çalgılar, def, halk oyunları, Hakkari yöresinin dengbejliği, tiyatro, drama, resim atölyesi gibi önemli sanatsal ve kültürel kursların verildiği bir alana dönüştürülerek bin 100 kursiyere hizmet verir hale getirilmiştir."

Ayrıca açıklamada, şehir estetiğine zarar veren ve kent imarını işgal eden 140 kaçak ve ruhsatsız barakanın kaldırıldığı, kazanılan bu yeni alanların yeşillendirme ve dinlenme yerlerine dönüşümü sağlanarak yeniden vatandaşın hizmetine sunulduğu belirtildi.

