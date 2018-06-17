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Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün kaçtığı söylendi.

Beyoğlu'ndaki kaza Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle bir otomobilin sol ön tekerliği koptu. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası kaçtı. Kazada Kemal Özsoy'un kullandığı otomobilde bulunan İra S. ile kazaya karışan diğer otomobilde bulunan Caner Düzyurt ve Tunahan Düzyurt yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"GÜM DİYE SES GELDİ"

Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, “Biz yukarıdaydık “Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araç da aşağıya sürüklendi. Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.

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DHA

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beyoğlu trafik kazası

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