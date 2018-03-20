Binlerce İranlı Nevruz tatili için Türkiye'ye geçmeyi bekliyor

İSTANBUL (AA) - Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlının, Bazargan Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre yaklaşık iki hafta sürecek Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırındaki İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Geçen yıllara oranla bu bayramda daha fazla yoğunluk yaşandığı ifade edildi.
İran gümrük personelinin bir kısmının bayram iznine çıkmaları nedeniyle personelin azlığından kaynaklı olarak Bazargan Sınır Kapısı'ndaki geçiş işlemlerinin yavaş ilerlediği belirtildi.
Sınırın Türkiye tarafındaki Gürbülak Gümrük Kapısı'nda ise muhtemel bayram yoğunluğu için gereken tüm hazırlıkların önceden tamamlandığı ve İranlı yolcuların işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirildiği aktarıldı.
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