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Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında PKK'ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Ayrıntılar geliyor...

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Bitlis PKK Son dakika TSK şehit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALLAHIM bütin mehmetçiklerimizi koru onların tırnagına dahi zeval gelse cigerlerimiz yanır şehidimize Allahtan rahmet gazimize acil şifalar nur içinde yatın bu vatan ilelebet size minnettardır
Bunlar nerden geliyor arkadaş neymiş bu ya öldür öldür akillanmiyorlar
şehit mi :) bildiğin express cehenneme gitti.o müslüman olarak ölmedi diğer bütün askerler gibi.hizbulşeytan diyanet ve iktidarın islamı çok iyi kullanmasından kaynaklı şehit düşüncesi.ama aileler maaş aldığından şehitmiş değilmiş pek takmazlar.sonuçta türkler çocuklarını 3 kuruş maaş için gönüllü öldürüyorlar.kürtler Allah katında bu barbarları öldürerek büyük bir cihad yapıyor.bugün ayrıca YPG sözde aldığınız afrinde vurdu sizleri.onlarca hain ölü asker orada da var.ama medyaya verilmez.biz videoları ile sevinelim sizin haberiniz bile olmazsa fark etmez.ülke yıkılınca anlayacaksınız
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