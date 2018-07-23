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Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü kursunun kadın eğitmeni ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Seher Şanlı yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre önce köprüye girmek için sürücü adayının kullandığı otomobilin önüne geçti.

YAKA PAÇA BİRBİRİNE GİRDİLER

Araçta bulunan sürücü adayı eğitmeni Gönül Mercan, buna tepki gösterdi. İlerideki durakta duran otobüsün şoförü Şanlı'nın yanına giden Mercan, tepkisini dile getirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Mercan ve Şanlı, yaka paça birbirine girdi.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Otobüsten inerek tartışmaya devam eden Mercan ve Şanlı'yı, çevredekiler ayırdı. Mercan ve Şanlı, doktor raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

"ÖZÜR BEKLERKEN DARP ETTİ"

Gönül Mercan, "Köprülü kavşağa yaklaştığımızda arkamızdan gelip birden önümüze kırdı. Konuşmak için takip ettim, durakta otobüse bindim. Özür beklerken beni darp ederek otobüsten attı" dedi.

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Bursa özel halk otobüsü kadın sürücü eğitmeni

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Toplu taşıma araç şoförlerine adam akıllı bir test yapılsa %99'u geçemez.
Normal yolumuzda giderken kiz heycan yaptı diyor davara bak hele..Kızın üstüne çıkıyormuşsun az daha öküz sana ehliyet veren kursun tabelasını üreten fabrikanın sahibini doğurtan ebenin makasını üreten ustayı seveyim...
otobüs şoförü suç işlemiş. ama bu kavga etmenizi gerektirmez. az sakin olun.
Eğitmen bunu yaparsa hanzolar ne yapacak? Sözde trafikte saygı vs eğitimi verecekler, kavgaya gidiyorlar...
OTOBÜS ŞÖFÖRÜ o aracı kullanmayı bilmeyen biri imiş.Sağ şeritten sola geçecek iseniz önce şeridin uygun olduğuna bakacaksınız.Öyle ben büyük aracım direksiyonu kırar geçerim dediğinizde HAKSIZ ve HATALISINIZ.OTOBÜSÜN içinde size emanet edilmiş canları taşıyacak LİYAKAT,İNSANLIK VE SÜRÜCÜ VASFINA SAHİP OLMADIĞINIZ GÖRÜLDÜĞÜNDEN EHLİYETİNİZ İPTAL EDİLMELİDİR.
CİNAYETE TEŞEBBÜS...
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