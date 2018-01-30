Burseya'dan 'peç'li ÖSO mesajı

TSK'nın önceki gün YPG'nin kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra 2.Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken 4.Komando Taburu'ndan bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti.
Çünkü bu 'peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu.2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği YPG'nin peçini takmış ve tartışmalara neden olmuştu. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmıştı.
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