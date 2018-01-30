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Burseya'dan 'peç'li ÖSO mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:23 | Son Güncelleme

Burseya Dağı'nı ziyaret eden Orgeneral Temel'e eşlik eden bir komandonun sol omzunda ÖSO'nun bayrağının yer aldığı peç dikkat çekti.

TSK'nın önceki gün YPG'nin kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra 2.Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken 4.Komando Taburu'ndan bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti.

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Çünkü bu 'peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu.2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği YPG'nin peçini takmış ve tartışmalara neden olmuştu. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmıştı.

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Suriye ÖSO Afrin İsmail Metin Temel Zeytin Dalı Harekatı Burseya Dağı peç

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
öso da türk askeri gibi imanlı topraklarıını korumak için kanlarının son damlasına kadar savaşırlar
Bunlar gelecekte basimiza bela olur gerci feto apo papa barzani esad obama kaddafi pyd lideri salih müslim gibilerlede kasila kasila poz vermisler sonra KANDIRILDIK demisler temize cikmislardi !!!!
Kaddafi bize iyilikten başka ne yapti da diger hainler ile birlikte adını anıyorsun sırf yazmak için yazmayın şuraya
Vay be asker üniformasına TÜRK yazılması BOZKURT işareti yasak ama şu an Suriye'de siyasi iktidara silah çeviren terörist öso'nun BAYRAĞI'nın asılması serbest... 3-5 sene sonra öso'yu terörist ilan ederler. Sonra da kandırıldık derler
türk askerinin bu kafa kesen cihatçı oluşumların birleşiminden oluşmuş öso teröristleri ile yanyana kolkola izlenimi verilmesinden hoşnut olduğunu sanmıyorum
öso ya içimizdeki aleviler karşı çıkıyor
ÖSO'yu pyd ile bir tutanlar bir susun onlar olmasa şehit sayımızı 3 le çarpardırk
Kardeşler, öküz altında buzağı aranacak gün bu gün değil. Her olayı, şartları dikkate alarak değerlendirmek gerekiyor.
türkiye ye iltica eden suriyelilere neden ülkende kalıp toprağını korumuyorsun diyenle toprağını koruyan öso ya terörist diyenler aynı kişiler.
Bunun Türkcesi şu : Ey Amerika sen YPG ile işbirliği yapıyorsun biz de senin karşı çıktığın savaştığın IŞID ile birlikteyiz ...demek .Böyle devlet yönetimi olur mu ? Yazık oldu ülkeme
Arkadaşlar ösodaki gruplar Türk,Türkmen,Kürt ve Arap yerli halktır.
koskoca şanlı ordumuza teroristlerle birlikte haraket etmesini de gördük kralın sayesinde
Sonunda Türkiye ye çağırıp hepsini maaşlı kadroya geçirmezler umarım.Bu savaş sonunda biter.Asıl o zaman yandı gülüm keten helva..
Türk askerinin başka ülke milislerine ait armayı takmasını esele kınıyorum... hele savaşda çünkü ay yıldızın vereceği o ruh başka amblemlerde değer bulamaz...
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