Büyük skandal ortaya çıktı: Cinsel ilişkiye girerken Adnan Oktar bizi izledi!

CİNSEL İLİŞKİLER SIRASINDA OKTAR’DA İZLİYORMUŞ Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, Sevk yazısında mağdurların ifadelerine de yer verildi. Mağdur G.Ç. ifadesinde 15 yaşındayken şüphelilerden Kartal Göktan’la tanıştığını, duygusal yakınlık yaşadıklarını, bir süre sonra örgüt üyelerinin kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini, fotoğraflarının çekildiğini, bir süre sonra direncinin kırılmasının ardından Adnan Oktar’la tanıştırıldığını, cinsel ilişkilerde Oktar’ın da kendilerini izlediğini hatta kendisini istismar ettiğini anlattı.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında şüphelilerden Damla Pamir, Pınar Sezgin, Banu Şener, Gülşah Gücüyetmez, Beril Koncagül, Çağla Teker, Gül Sinem Şener, Selda Göktan Köse, Vuslat Terkoğlu, Ayça Gökçaylar, Ebru Biçer, Kerime Akkaya, örgütün bacılar grubunda yer aldığı anlatıldı. Bu şüphelilerin örgütte cinsel saldırı sırasında eylem yerlerinde görev yaptıkları, örgüt üyelerinin sahte belgelerle silah ruhsatlarını çıkarttıkları ve örgütten ayrılanlara karşı şantaj amacıyla montaj resimlerinin hazırlanması konusunda faaliyet gösterdikleri belirtildi.

GRUPTAN UZAKLAŞANLARA TAKİP PROGRAMI



Şikayetçi Ebru A. ifadesinde “Gruptan uzaklaşanların bilgisayarlarına Serap Akıncıoğlu tarafından takip programı yüklendiği, Oktar’ın bir dönem örgüt içerisinde ‘Bir kısım kişiler muhafazakar olsun, başı kapalı, her kesimden içimizde var görüntüsü verilsin’ talimatı üzerine şüpheli Serap Akıncıoğlu’nun bu kapalı grup içerisinde yer aldığını anlattı.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İSTEYENLERE İFTİRA ATIYORLAR



Şikayetçi Nimet K. ise ifadesinde 2016 yılında, çocuklarını örgütten kurtarmak isteyen ailelere, internet ve televizyon programları aracılığıyla, çocukların kullanılarak iftira ve karalama kampanyaları yapıldığı, şüpheli Serap Akıncıoğlu’nun bu çalışmaya dahil olduğunu anlattı.

15 TEMMUZ’DA A9 TV’DE TOPLANDILAR



Şikayetçi Mehmet Emin K. ifadesinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Adnan Oktar’ın bazı kişileri A9 TV’ye çağırdığı, Oktar’ın kendisine ‘Sahip olduğun tüm mal varlığını Mert Sucu kontrolünde devredeceksin’ dediğini belirtti.

OKTAR HERKESİN KENDİSİ İLE EVLENMESİNİ EMRETMİŞ



Şikayetçi Ebru A. ise ifadesinde 1992-1993 yıllarında Oktar’ın bazı evliliklerin şirk olduğunu söyleyerek, herkesin kendisi ile evlenmesini emrettiğini, o dönemde Oktar’ın kızları ayarlama konusunda yakışıklılar grubunu görevlendirdiğini söyledi.