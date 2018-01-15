HABER

Çankaya'da yaşanan toprak kayması paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde toprak kayması sonucu su borusu patladı. Dikmen Caddesi'nde meydana gelen olayda sarsıntı sonrası binalarda oturanlar büyük panik yaşadı.

Çankaya'da yaşanan toprak kayması paniğe neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, toprak kayması sonucu şebekeye bağlı su borusu patladı. Sarsıntı sonrası çevre binalarda oturanlar panik yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi'nde, bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması sonucu kaldırımda kısmi çökme meydana geldi. Toprak kayması sonucu yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patladı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı inşaat alanında, belediye ekipleri patlayan su borularının tamiri için çalışma başlattı.

SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatak, yaptığı açıklamada, evde otururken toprak kayması sonucu oluşan sesi duyduklarını belirterek, "Evin altı zaten boşluktu. Evin bir anda çöktüğünü düşündük. Ondan sonra da sarsıntı oldu. Binamız da aynı şekilde sallandı." dedi.

Daha sonra oturanların apartmanı tahliye ettiklerini anlatan Çatak, şunları söyledi: "Biz hemen tüm birimleri aradık. İtfaiyeyi, ambulansı, polisi, zabıtayı aradık. Onlar da geldi. Zaten bizim binanın da altını kazmışlardı. Babam da inşaat işiyle uğraşıyor. Normalde altlarına kazık çakılıp o şekilde yapmalarını söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece 'Biz dolgusunu sonra yaparız.' deyip bıraktılar. Zaten görünen manzarada bu. Umarım kimseye bir şey olmamıştır."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
panik toprak kayması Çankaya Ankara

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazete manşetleri - 15 Ocak 2018

Gazete manşetleri - 15 Ocak 2018

Öğrenciyi yerde tekmeleyerek döven öğretmene müdür sahip çıktı: Empati yapın

Öğrenciyi yerde tekmeleyerek döven öğretmene müdür sahip çıktı: Empati yapın

ABD'nin IP'sini tespit ettiği istismarcı Cerrahpaşa Tıp öğrencisi çıktı

ABD'nin IP'sini tespit ettiği istismarcı Cerrahpaşa Tıp öğrencisi çıktı

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.