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Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmasına başlanan Ahmet Keser'in, duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Keser katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatı da katıldı. Mahkeme hakimi Sabire Begimay, sanık adına çıkartılan davetiyenin usulüne uygun tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Keser'in avukatının dilekçe sunarak, müvekkilinin şehir dışında olduğu için mazeretli sayılmasını talep ettiğini kaydeden hakim Begimay, sanık Keser hakkında BİMER'e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçesinin de dava dosyasına girdiğini kaydetti.

"SANIĞIN İDDİANAMEDE YAZILI OLAN SUÇU İŞLEDİĞİ BELLİDİR"

Söz verilen müşteki Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil, davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık ifadelerinde, belli muhitlere ve TBMM'ye karşı ithamlarda bulunmuştur. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.

"AFRİN HEYECANI İLE BÖYLE BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞTUR"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Doğan Kasadolu da, "Ben Akit gazetesinde Yahudi dinine mensup bir iş adamı olarak bazen gazeteye çağrılıp konuşmalar yapıyorum. Sanık olay günü Afrin harekatının heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Sanığın beyanlarında suç kastı yoktur." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Keser'in avukatı Ali Pacci ise müşteki avukatının katılma talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık Keser hakkında zorla getirilme müzekkeresi çıkarılmasına hükmetti. Şikayetçilerin doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Keser'in Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı ile CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulundukları anlatılıyor.

Şüphelinin kullandığı ifadelerin halk arasında kin ve nefret oluşuma sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarfedilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyor.

İddianamede bu kapsamda şüpheli Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA

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Yeni Akit Ahmet Keser

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