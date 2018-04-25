Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Keser katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatı da katıldı. Mahkeme hakimi Sabire Begimay, sanık adına çıkartılan davetiyenin usulüne uygun tebliğ edildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Keser'in avukatının dilekçe sunarak, müvekkilinin şehir dışında olduğu için mazeretli sayılmasını talep ettiğini kaydeden hakim Begimay, sanık Keser hakkında BİMER'e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçesinin de dava dosyasına girdiğini kaydetti.

"SANIĞIN İDDİANAMEDE YAZILI OLAN SUÇU İŞLEDİĞİ BELLİDİR"



Söz verilen müşteki Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil, davaya katılma taleplerinin olduğunu belirterek, "Sanık ifadelerinde, belli muhitlere ve TBMM'ye karşı ithamlarda bulunmuştur. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkartılmasını talep ediyoruz." dedi.

"AFRİN HEYECANI İLE BÖYLE BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞTUR"



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Doğan Kasadolu da, "Ben Akit gazetesinde Yahudi dinine mensup bir iş adamı olarak bazen gazeteye çağrılıp konuşmalar yapıyorum. Sanık olay günü Afrin harekatının heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Sanığın beyanlarında suç kastı yoktur." ifadelerini kullandı.