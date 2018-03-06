CHP grup toplantısı iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP PM Üyesi Yavuz Karan’ın, Trabzon Akçaabat’ta Kavaklırahman Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacağı için bugün yapılması planlanan CHP Grup Genel Kurulu’nun yapılmayacağı bildirildi.

Karan için İskenderpaşa Camii önünde bugün bir tören düzenlenirken törene, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Güzide Uzun, Karan'ın kişiliğinden övgü ile söz ederek katılanlara teşekkür etti. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de Karan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek CHP'nin yiğit bir evladını kaybettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Karan'ın cenazesi kılınacak cenaze namazı için Akçaabat Kavaklı Rahman Camii'ne götürülürken, buradaki cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

DHA