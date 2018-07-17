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CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin sayısının, açıklananın aksine 24 değil de 41 olduğunu iddia etti. 318 kişi de yaralandı. ölü sayısının 24 değil 41 olduğunu öne sürdü. Yalım, "Meclisin bir araştırma komisyonu kurması gerekir'' açıklamasında bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz günü yolcu treninin raydan çıkarak devrildiği kazada, resmi açıklamalara göre 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise ölü sayısının 24 değil 41 olduğunu öne sürdü.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın iddiasına göre; Yalım TBMM'de yaptığı açıklamada, ''Kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 24 olarak açıklandı. Bu kazada Barcelona’da oynayan Uşaklı genç bir futbolcu kardeşimiz de hayatını kaybetti. Ailesiyle yaptığım görüşmelerde ölen kişi sayısının 24 değil 41 olduğu iddia ediliyor. Bu konuda Meclisin bir araştırma komisyonu kurması gerekir'' dedi.

MECLİS'TE ÖNERİ

Barça Academy İstanbul Beko sporcusu 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de, kazada hayatını yitirmişti. Arda'nın acılı annesi Mısra Öz Sel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaza sonrası trenin başında beklediğini belirterek ”24 kişi değil daha fazla ölü vardı… Trenin başındaydım, benim saydığım ceset ile açıklanan sayı uyuşmuyor.” demişti. Mısra Sel'in iddiaları, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından TBMM gündemine getirildi. Yalım ölü sayısının daha yüksek olduğu iddialarıyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu açılması talebinde bulundu.

SöCHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de TBMM’de yaptığı açıklamada, “Çorlu faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. Vatandaşların kaza öncesi ve sonrasındaki süreçte ağır ihmallerin, gecikmelerin olduğunu, can pazarı yaşandığını söyleyen Yüceer, ihalelerde denetimsizlik, demiryollarını özeleştirilmesiyle beraber personel eksikliği bulunduğunu savunarak, “Çorlu faciasının nedenleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Tekirdağ tren kazası tren kazası çorlu tren kazası CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Doğrudur muhalefetin her dediği sonunda doğru çıkıyor.
çıktı bir uşaklı daha chp tren kaza yaparken başındaymış cesetleri de saymış fakak ölü ile diriler birbirini tutmamış eeee chp ya bir bokluk çıkaracak işte.
61 71 81 olsa ne yazar milletin umrumda degilki
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