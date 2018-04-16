CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

CHP'LİLER POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ



CHP'liler Taksim'e geldi, polis oturma eylemine izin vermeyeceğini iletti. Gerginlik tırmanıyor.