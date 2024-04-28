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  4. Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

28.04.2024 20:52
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in (84) kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulundu. Kafatası ve kemik parçalarına, dere boyundaki alan taramasında, kütük altı ve çalılıklar arasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından ulaşıldı.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

17 Haziran 2023’te Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evinden doberman cinsi köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

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KAYBOLDUKTAN 316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, kızı Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğiyle eşleştirilmek üzere, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan analizde, kemik parçaları ile kan örneğinin DNA'sının eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

Bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personelle yürütülen çalışmaların 3'üncü gününde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıcısıyla birlikte bölgeye sevk edilen 3 yaşındaki Belçika Malinois'i kadavra arama köpeği 'Duman' tepki verince, çalılar arasında tırmıkla yapılan aramada 1 kemik parçası daha bulundu. 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, 30 kilometrekarelik alanda sürdürülen, dere çevresindeki 300 metrelik alanda yoğunlaştırılan aramalarda dün de yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen eğitimli köpeklerle alan taraması gerçekleştirirken, arama çalışmalarının ilk gününde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye gönderilen kadavra arama köpeği 'Denek', alan taramasının 4'üncü gününde, kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Korhan Berzeg'e ait gömleğin parçalarına ulaştı.

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YÜRÜYÜŞ YOLU YENİDEN TARANDI

4 gündür, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda sürdürülen arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Diğer kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı, tırmıkla ve elle de arama yapılıyor. 1 Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' ile birlikte, daha önce de defalarca aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması gerçekleştirildi.

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YÜRÜYÜŞ YOLUNUN TERS İSTİKAMETİ DE ARANDI

Ekipler, Berzeg'in köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı yolun ters istikametinde de alan taraması gerçekleştirdi. 23 Nisan'da Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle çıktığı dere kenarında bulduğu kemiklerin, yabani hayvanlar tarafından bölgeye taşınmış olma ihtimaline karşı, Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından itibaren, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yapıldı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'DUMAN' KAFATASI PARÇASINI BULDU

2 koldan arama yürüten ekipler, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanı, 5'inci günde yine didik didik aradı. Suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu. Kütük altında ve çalılıkların arasında bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarını yarın da devam edeceği belirtildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Gönen Korhan Berzeg
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