Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kurduğu sistemle 2 milyar liralık vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce kendisini Eren Çakar olarak tanıtıp bu isimle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı.

KEDİCİKLER'İ TAKİP EDİYOR



Eren Çakar ismiyle Twitter ve Instagram'da hesaplar açan Aydın’ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce çalıştığı iş yerlerinde de kendisini Eren Çakar olarak tanıttığı ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın Eren Çakar hesabından attığı "Bizde sevgi ekmek, saygı bir bardak su. Su olmadan ekmek boğazdan hiç geçmiyor doğrusu", "İçimde tuttuğum şu aşkı geçince sola dönün, ben oradayım" twetleri yüzlerce kişi tarafından beğeni alıyor.

TERLİKLE İŞE GİDİYORDU



Aslen Giresun nüfusuna kayıtlı Murat ve Fatma Aydın çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Mehmet Aydın’ın çocukluğunu Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında geçirdiği öğrenildi. Babası vefat ettikten sonra annesi, ağabeyi ve 2’si ikiz 3 kız kardeşiyle birlikte aynı evde kalan Aydın’ın maddi imkansızlıklar sebebiyle, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan çalıştığı her iki iş yerine de terliklerle yürüyerek gidip geldiği belirtildi.