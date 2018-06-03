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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Aydın tahliye edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 14 Mart’ta tutuklanan Sıla Aydın tahliye edildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Aydın tahliye edildi!

Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın’ın eşi olan Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Aydın Perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi. İfadesinde en son ocak ayında gördüğünü söyleyen Aydın, eşinin kurduğu Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili detayları da anlatmıştı.

Sıla Aydın, 23 Mayıs’ta savcılığa ek ifade vermişti.

SILA AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Soysal'ı boşadı. Mehmet Aydın'ın firar ettiğini ortaya çıkması ile birlikte konuşmaya başlayan eski karısı Sıla Soysal ocak 208'de ayrıldıklarını açıkladı. 20 yaşında olan Sıla Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor.

OCAK 2018'DE BOŞANMA DAVASI

Benim evliliğim bitme noktasındaydı. Ocak 2018 itibarıyle boşanma davasının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şu an agabeyi (Fatih Aydın) ile birlikte Uruguay'a oradan da Dubai'ye kaçtıklarını biliyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım.

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