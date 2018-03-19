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Çiftlik Bank krizinde çarpıcı sözler: Sosyopat! Her türlü kötülük beklenir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar, son dönemde usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiden para toplayan Çiftlik Bank'a benzeyen organizasyonların psikolojik altyapısını anlattı. Sayar, "Dolandırıcılar, karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. Israrla dolandırmaya devam eden sosyopat kişilikli bu insanlardan uzak durmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çiftlik Bank krizinde çarpıcı sözler: Sosyopat! Her türlü kötülük beklenir

İnsanlara yalan vaatler sunan kişilerin, kuvvetli anti-sosyal özellikleri bulunduğunu, manipülasyon ve kitle kontrolü konusunda ustalaşmış olduğunu aktaran Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kişiler, toplumda hakim olan zaaf noktalarını çok iyi bulan ve o noktalar üzerinden insanları manipüle etmeyi başarabilen kişiler oluyor. Dolandırıcılar, karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. İnsanlara çok önemli bir fırsatın olduğunu ve çabuk hareket etmezlerse fırsatı başkalarına kaptıracakları yolunda bir yanılsama sunuyorlar.

Böylece insanlarda bir kitle hareketi oluşmaya başladığında, sosyal psikolojideki uyumluluk bilinci gereğince sürüden ayrı düşenler kendilerini, dezavantajlı hissetmeye ve sürüye katılmakta selameti bulmaya başlıyorlar. Kandırılanlar, daha çok sürü psikolojisi ile hareket ediyor. (Çiftlik Bank) Tıpkı bu olaydaki gibi saadet zincirlerine katılan insanlar da kısa vadede çok yüksek bir gelir elde edeceklerinden, çok hızlı hareket etmezlerse 'fırsatı kaçıracakları' endişesiyle düşünmeden, tartmadan yanlışa dahil oluyor."

"HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜ YAPARLAR"

Dolandırıcıların "sosyopat" diye tabir edilen psikolojik tanımlamaya sahip olduklarını vurgulayan Sayar, "Sosyopat dediğimiz tanıma, sadece kamuoyunun bildiği dolandırıcıları değil, bazen iş adamı kılığıyla kendini kamuoyuna takdim etmiş ancak alttan alta şirketinin veya bankasının altını oymuş insanları da bu kapsamda değerlendirebiliriz." dedi.

Sayar, sosyopatların yaptıkları yanlışı kabul etmediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu insanlar kolay kolay yaptıklarının yanlış olduğuna inanmazlar çünkü kendilerini halkın üzerinde, her şeyi yapma hakkına sahip olarak görürler ve sahip oldukları tek duygu, üstünlüktür. Israrla dolandırmaya devam eden sosyopat kişilikli bu insanlardan uzak durmak gerekiyor. Bu kişilerin, devlet ve kanunlar tarafından çok büyük bir şekilde denetlenmesi gerekir. Halkı dolandıran, kötülük yapanların adam edilmesi ancak kurallarda imtiyaz ve boşluğun olmamasıyla ve gereken cezaya çarptırılmalarıyla mümkündür. Hak ettikleri cezaya çarptırılmayacaklarına inanırlarsa, her türlü kötülüğü beklememiz söz konusu olabilir."

"İNSANLARIN ÇARESİZLİĞİNDEN FAYDALANIYORLAR"

Uzman psikolog Alanur Özalp ise dolandırıcıların, insanların çaresizliğinden faydalandığını kaydetti.

Bu durumun sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle olduğunu aktaran Özalp, "Çaresizliğin yaşandığı dönemlerde veya kişinin ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığı dönemlerde bu tip olaylar çok oluyor. Kişilerin çaresizliği büyük olduğu için 'Denize düşen yılana sarılır' durumu gerçekleşiyor." diye konuştu.

Özalp, dolandırıcılarla ilgili ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirterek, "Dolandırıcıların kandırdıkları insanlar psikolojilerinin bozulması nedeniyle intihar edebiliyor. Polisten gelen bazı uyarı mesajları oluyor. Mesela devletin, bu gibi uyarılarla vatandaşı sürekli bilinçlendirilmesi gerekiyor. Olay olduktan sonra değil olmadan önlem almak amaç olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
para yatıran embesillere sormak lazım baban sana 100 verince 1 yıl sonra 220.000tl olarak verirmi ? banka bile vermez ondan sonra girsinler siz çakallık yapıp 100 verip 220 almak için bankadan kredi çekip akıllı sanırsınız elin adamı gelir güzel tokatlar sizi geçmiş olmasın beter olsun.
@dimitradon Bir gün dolandırılırsan o zaman anlarsın.Eşşekten düşmüşün halinden eşşekten düşmüş anlar.
@dimitradon boş yapma cahil
@sunepekamil essek ile bozmuşsun
MEMLEKETTE BU KADAR EMEK HARCAMADAN BEDAVA PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN AHMAK VARKEN DAHA ÇOK BÖYLE UYANIKLAR ÇIKAR ŞAŞILACAK BİR DURUM YOK.
HEP BASINDAN İZLİYORUZ ÇOK AKILLI İNSANLAR BÖYLE OYUNLARA KANIYORLAR...PARALARINI MALLARINI DA KAPTIRIYORLAR... SAF OLANLAR İSE YAŞAMLARINI AYNEN DEVAM ETTİRİYORLAR...?????.....
Bu sosyopat tanımı bize hiç yabancı gelmiyor..
Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar asıl dolandırıcılık psikiyatr diye bir bilim dalı olmamasına rağmen bütün dünyada kabül görmesidir sizin bölümünüzün ne tedavisi ne teşhisi vardır asıl dolandırıcılık bunu kabul ettirmeye kalkmaktır.
Faiz haram. Ama nedense 1 koyup, 100 almak emeksiz ticaret helal. Tosunun dedigi gibi kar da var zararda madem ticaret yapıldı. Yok ticaret değilse o vakit herkes suçlu.
o toplumun zayıf noktası da hep din olmasın arkdas. bir de hem dualarla cıftlık acacaksın hem kar payı adı altında faizle kısa yoldan zengın olmak ısteyeceksın. celiskiye gel. bi avuc embesil. helal olsun tosuna
Biri de 5.000 kişiden 200 Milyon toplayan forexçi Hanifi Yer.Nedense bu şahıs hakkında hala hiçbir işlem yapılmadı.Savcılar göreve!!!!
İnsanın doğasında var tembellik. Çaışmadan emek vermeden daha çok ele geçirmek. Teknolojik buluşların da temeli bu. Az emekle çok fayda sağlamak. Örnek bir şehirden bir şehire yürümek mesela hem zahmetli hemde uzun zaman alıyor. Önce araba uçak gibi buluşlar. Sonra sadece haber ise konu telefon telsiz vb. Ama unutulan ise hepsinin bir bedeli olduğu. Bir şeylerden vazgeçildiği. Araba için yakıt gerek. Yakıt yaşadığğımız çevreye zararlı. Telefon vb. gerek petrolden elde edilen kısmı gerekse madenlerin çıkarılması gerekse radyolojik zararlar. HER KOLAYLIĞIN BİR BEDELİ VAR. DOLADIRILANLAR MASUM MU
çalışmadan emek sarfetmeden ter dökmeden kolay para kazanmak isteyenler daha çok dolandırılır
Psikoloğunda dediği gibi '' Halkı dolandıran, kötülük yapanların adam edilmesi ancak kurallarda imtiyaz ve boşluğun olmamasıyla ve gereken cezaya çarptırılmalarıyla mümkündür. Hak ettikleri cezaya çarptırılmayacaklarına inanırlarsa, her türlü kötülüğü beklememiz söz konusu olabilir." Devletimizin Dolandırıcıların önüne bir set çekmesi lazım. Dolandırıcı müteahhitler de ev vaadi ile insanları dolandırıyor. Toplumun travma yaşamaması için acil önlem alınmalı
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