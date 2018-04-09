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Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.C’nin eski bir asker olduğu ortaya çıktı. İstihbaratçı astsubay olarak görev yaparken Çiftlik Bank ile tanışan H.C'nin bir süre sonra istifa ederek sürece dahil olduğu belirtildi. Çiftlik Bank’ın Balıkesir bayii olan H.C’nin geçen hafta Balıkesir’de ele geçirilen bitcoin makineleriyle bağlantısının da araştırıldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!

Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dalga operasyonlarda Maltepe'de gözaltına alınan H.C.'nin Çiftlik Bank soruşturmasında kritik isim olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, H.C Çiftlik Bank’ın Balıkesir bölge bayisi... Ayrıca önceki gün Balıkesir’de yapılan operasyonda ele geçirilen bitcoin makineleriyle de bağlantılı bir isim. H.C, Hakkâri’de astsubay olarak görev yaptığı dönemde Çiftlik Bank ile tanışmış ve tanıdığı birçok askeri de sisteme dahil etmiş.

PARAYI GÖRÜNCE İSTİFA ETMİŞ

Halen gözaltında olan H.C kısa sürede ciddi paralar kazanınca askerlikten istifa ederek tamamen Çifltlik Bank organizasyonuna dahil olmuş. Hesabında 70 milyon liraya yakın para giriş çıkışı tespit edilen H.C, Çiftlik Bank’ın en çok kazanan bayilerinden biri olarak gösteriliyor. Şubat ayında Mehmet Aydın ile anlamazlığa düştüğü iddia edilen H.C hakkındaki soruşturma devam ediyor. Son yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank Balıkesir

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu tosunun siyasi ayağı aynen AKP de akp varsa rant var hırsızlık rüşvet yalan talan var demektir
hiç bir parti şuraya buraya karar yatırın demez bazı geri zekalılar çok para kazanacak diye böyle torunların önüne dolmalılar
ne tosunmuş bu arkadaş hükümeti düşürecek.????????
öcalana yapilan taktik ile ulkeye getirilecek ve meydan da asılacak baska turlusu olmaz
Şunun gibi heriflerin vurgununa uğramışlar çok mu suçsuz. Kim kime bedava bişey veriyor kapitalist sistemde. oh ne ala parayı istifle sonrada yattığın yerden 20 ye katla. Hala aynı delikten ısırılmaya devam ediyor insanlar. Tabii o deliği açık bırakanlar da suçlu ama bu heriflere para yatıranlar suçsuz mu?
@ahguzelulkem suçsuz kardeşim hiç bir suçu yok. Oh ne ala devlet teşviği verilsin her açılışta hükümetin adamları orda olasun ( kaymakam belediye başkanı müftüsü ) sonra suçsuzmu. Ne alaka o çok güvendiğiniz akp nin halt yemesi millet de güvendi akp destek oldu millet bastı parasını
gerizekalisin sadece
Paranın satın alamayacağı hiç bir güç yoktur,Tosunda bunu yapmış
Bu sisteme dahil olup para yatıran avanaklara cezayı verin. yattığı yerden fazla para alacak kadar akıllılar ya hani. cepteki para sokuyor milleti 10.000 den aşağı ceza kitleyin hatta uyaniklara
Devleti ben yönetmiyordum Bu tosunun yaptıklarıyla şirinlik yapacaklar
fetocu deyin kurtulalım
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