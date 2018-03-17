Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor.

"ŞAŞTIM KALDIM"

Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi.

MAĞDURLARIN KAPISINA DAYANMASINDAN KORKUYOR

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.

TOSUN İÇİN ‘İMAM-HATİPLİ’ DİYE YALAN SÖYLEMEK

Mehmet Aydın için bir yorum da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

ÇİFTLİKBANK’ın Tosunu için ‘imam-hatipli’ diye yalan haber yapmışlar.

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Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak?

Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur?

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Ama bu dolandırıcı tosun, imam-hatipli falan değil.

Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli’ demek de az alçaklık değil yani.

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