Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor.
"ŞAŞTIM KALDIM"
Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi.
MAĞDURLARIN KAPISINA DAYANMASINDAN KORKUYOR
CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.
TOSUN İÇİN ‘İMAM-HATİPLİ’ DİYE YALAN SÖYLEMEK
Mehmet Aydın için bir yorum da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;
ÇİFTLİKBANK’ın Tosunu için ‘imam-hatipli’ diye yalan haber yapmışlar.
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Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak?
Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur?
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Ama bu dolandırıcı tosun, imam-hatipli falan değil.
Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli’ demek de az alçaklık değil yani.
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