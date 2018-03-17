HABER

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

Binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank skandalı ile ilgili art arda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'a yatırdığı parayı kaptırmayan hatta üzerine kar eden Fatih Yalçınkaya, diğer mağdurlar için kazandığı 200 bin lirayı iade etmek istiyor. Bu arada Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ı köşesine taşıdı. Hakan, Aydın'ın imam hatip mezunu olduğu iddiaları için "Çiftlik’in tosunu için ‘imam-hatipli’ diye yalan haber yapmışlar" ifadesini kullandı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden. O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor.

"ŞAŞTIM KALDIM"

Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum. Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi.

MAĞDURLARIN KAPISINA DAYANMASINDAN KORKUYOR

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.

TOSUN İÇİN ‘İMAM-HATİPLİ’ DİYE YALAN SÖYLEMEK

Mehmet Aydın için bir yorum da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

ÇİFTLİKBANK’ın Tosunu için ‘imam-hatipli’ diye yalan haber yapmışlar.

*

Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak?

Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur?

*

Ama bu dolandırıcı tosun, imam-hatipli falan değil.

Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli’ demek de az alçaklık değil yani.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz

FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.