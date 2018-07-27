Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Baba Bozkurt, “Dün akşam çalışıyorum. Eşim aradı. Yanıma çay içmeye geleceğini söyledi. Eşim geldikten sonra ben içerde işin başındaydım. İçerden bir ses duydum. Çabuk anahtarı getir şeklinde bir ses duydum. İlkönce önemsemedim ama tekrar aynı sesi duydum. Daha sonra eşim 'ne yapıyorsun benim çocuğumu nereye götürüyorsun' diye bağırınca ben de dışarı fırladım. 6,5 yaşındaki engelli kızımı kaçırmaya çalışıyor. Kızım elinden kaçınca, çünkü biz ona yabancılara gitmemesini öğretebildik. Zaten engelli derdini anlatamıyor. Annesine doğru kaçınca bir manada da uyarıyor. Bu durumdan beraber annesi adama yöneliyor ama bu kez adam diğer iki yaşındaki çocuğuma yöneliyor. Adam çocuğumun bacağından yakalıyor ve çabuk anahtarı getir diye sesleniyor. Yanındaki birine mi söylüyor artık kime söylüyorsa. 'Ne yapıyorsun be adam benim çocuğumu nereye götürüyorsun' dedim fakat hala çocuğumu götürmeye çalışıyor. Benim yanımda hala kaçırmaya çalışıyor” dedi.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam G.B. isimli bir şahıs, engelli 6,5 yaşındaki E.B. ve 2 yaşındaki kardeşini kaçırmaya çalışmış ve vatandaşların fark etmesi üzerine linç girişimine uğramıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan G.B. ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından kaçırılmaya çalışılan engelli E.B.’nin babası Kenan Bozkurt konuştu.

"ÇOCUĞU PARKA GÖTÜRÜP BİRAZ EĞLENECEKTİK"



Olayın gözünün önünde yaşandığını ifade eden Bozkurt, “Ben çocuğu elinden alıp eşime getirmeye kalmadı bir anda insanlar, burası hareketli cadde zaten çevredeki tüm insanlar üzerine yürüdü. Buna rağmen benim çocuğum olmasına rağmen insanları engellemeye çalıştım. Bu sırada adama benim çocuğumdan ne istedin dedim adama, bana ‘Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik’ dedi. Öyle dedikten sonra insanları tutmak zaten mümkün olmadı. Buna rağmen ben bu caniyi kurtarmaya çalıştım fakat çevredekiler tarafından linç edildi. Polis geldikten sonra da beni tehdit etti, çevredekileri tehdit etti. Daha sonra el birliği ile polis otosuna bindirdik. Dün ailesini gördüm çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ AĞIR CEZA İSTİYOR



Yaşanan olayı gören vatandaşlar ise çocuk kaçırma olaylarının son zamanlarda arttığına dikkat çekerek ağır cezalar getirilmesini istedi. Öte yandan, yaşanan linç girişimi ile birlikte G.B.’nin hayatını kaybetmesi polisi de harekete geçirdi. Olay yerinde çalışma yapan sivil ekipler, görüntülerden tespit ettikleri bazı şüphelileri ise emniyete götürdü.

İHA

