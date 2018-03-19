Çocukları bekleyen tek tehlike anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah değil

Yurt dışında ‘sanal zorbalık’ örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği ‘Sarahah’ın Türkiye’de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade ediyor.

DİĞER UYGULAMALAR

Habertürk'ün haberine göre; Dünyada 300 milyon, Türkiye’de ise 10 bin kullanıcısı olduğu öne sürülen Sarahah, çocuklar için tehlikeli tek uygulama değil. App Store ve Play Store’dan indirilebilen benzer başka anonim mesajlaşma uygulamaları da var. Türkiye’de daha çok gençlerin tanışmak için kullandığı uygulamaların aktif üye sayısı da oldukça fazla.

REHBERE İSİMSİZ MESAJ

Telefonlara yüklenebilen isimsiz mesajlaşma uygulamalarından biri ‘Psst.’ Dünyada 100 milyon kullanıcısı bulunan uygulama, Türkçe dil seçeneği bulunmadığı için Türkiye’de çok fazla popüler değil. Yorumlar 48 saat boyunca görülebiliyor ve ardından tamamen siliniyor. Truth adlı uygulama ise telefonda kayıtlı kişilere kimlik bilgileri görünmeden mesaj atabilme imkânı sağlıyor.