HABER

Çocukları bekleyen tek tehlike anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 04:44 | Son Güncelleme

Yurt dışında ‘sanal zorbalık’ nedeniyle yasaklanması istenen anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah’ın Türkiye’de de yayılması, benzer tehlikeleri gündeme getirdi. Mesaj gönderenin kimliğini gizleyen onlarca uygulamadan birinin sloganı ise adeta meselenin özeti: “Cesur ol, seni görmeyecekler”

Çocukları bekleyen tek tehlike anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah değil

Yurt dışında ‘sanal zorbalık’ örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği ‘Sarahah’ın Türkiye’de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade ediyor.

DİĞER UYGULAMALAR

Habertürk'ün haberine göre; Dünyada 300 milyon, Türkiye’de ise 10 bin kullanıcısı olduğu öne sürülen Sarahah, çocuklar için tehlikeli tek uygulama değil. App Store ve Play Store’dan indirilebilen benzer başka anonim mesajlaşma uygulamaları da var. Türkiye’de daha çok gençlerin tanışmak için kullandığı uygulamaların aktif üye sayısı da oldukça fazla.

REHBERE İSİMSİZ MESAJ

Telefonlara yüklenebilen isimsiz mesajlaşma uygulamalarından biri ‘Psst.’ Dünyada 100 milyon kullanıcısı bulunan uygulama, Türkçe dil seçeneği bulunmadığı için Türkiye’de çok fazla popüler değil. Yorumlar 48 saat boyunca görülebiliyor ve ardından tamamen siliniyor. Truth adlı uygulama ise telefonda kayıtlı kişilere kimlik bilgileri görünmeden mesaj atabilme imkânı sağlıyor.

TEPKİLER KAPATTIRDI

Benzer bir uygulama olan ‘Whisper’da fotoğraf üzerine yazı yazarak paylaşım yapılabiliyor. İstenen kişiye özel mesaj gönderilebiliyor. ‘Roomvine’ adlı uygulama ise bulunduğunuz mekândaki kişilerle anonim olarak sohbet etme imkânı sunuyor. ‘Wondr’ ise gizli mesaj atmaya olanak vermese de Twitter’daki takipçilerden anonim mesajlar alınmasına izin veriyor. ‘Yik Yak’ gibi daha önce Türkiye’de de kullanılan benzer bazı uygulamaların ise tepkiler nedeniyle kapatıldığı görülüyor.

VAHİM SLOGAN: CESUR OL, SENİ GÖRMEYECEKLER

Türkiye’de en çok kullanılan anonim mesajlaşma uygulamasından biri de ‘Connected2.me’. “Sen de milyonlara anonim olarak mesaj atabilirsin. Cesur ol, seni görmeyecekler” sloganıyla tanıtım yapan uygulama, App Store ve Play Store’dan indirilebiliyor. Özellikle gençlerin kullandığı uygulamanın 5 milyon indirme rakamına ulaştığı belirtiliyor.

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Rusya'dan İngiltere'ye misillemeRusya'dan İngiltere'ye misilleme
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anonim mesajlaşma sanal zorbalık Sarahah

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

İlginizi Çekebilir

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin merkezi ele geçirildi

Afrin merkezi ele geçirildi

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.