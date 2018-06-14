Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Ramazan Bayramı ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi ile İslam alemi çifte bayram sevinci yaşıyor. Sabah saatlerinde kılınacak bayram namazı sonrasında öğlen Cuma namazı için bir araya gelecek olanlar, hem Cuma mesajları hem de bayram mesajları araması yapmaya başladılar. Bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz yazılı ve resimli Cuma mesajları ile 2018 Ramazan Bayramı mesajları haberimizde. İşte sizler için hazırladığımız Cuma mesajları resimli ve bayram mesajları 2018...

CUMA MESAJLARI 2018

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…