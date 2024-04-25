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  4. Böyle anne olmaz olsun! 7 aylık bebeğini yolun ortasına bıraktı

Böyle anne olmaz olsun! 7 aylık bebeğini yolun ortasına bıraktı

25.04.2024 15:29
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Karabük'te yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir kadın 7 aylık bebeğini yolun ortasına bırakarak gitti. Esnaf durumu fark edince bebeğe sahip çıktı. Vicdansız anne daha sonra gelerek çocuğunu geri aldı. Cani annenin dini nikahlı eşi ise kadından şikayetçi oldu.

Böyle anne olmaz olsun! 7 aylık bebeğini yolun ortasına bıraktı

Karabük’te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİ ESNAF ALDI

Edinilen bilgiye göre, il merkezi Bayır Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde E.H., 7 aylık bebeğini yolun kenarına bıraktı. Annesi tarafından yola bırakılan bebeği caddedeki esnaf alırken, bebeğini bırakan anne bir süre sonra gelerek çocuğunu aldı.

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DİNİ NİKAHLI EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatırken, E.H.’nin imam nikahlı eşi A.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. İmam nikahlı eşinin evlilik dışı olan 2 çocuğuna kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını iddia eden A.S., E.H.’den şikayetçi oldu.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Başlatılan tahkikat neticesinde kontrolleri yapılan yaşı küçük iki çocuk savcılık talimatı ile anneye teslim edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Karabük anne
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