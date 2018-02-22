Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan papağan çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçmişte pek çok abide isme verilen bu ödüllerin hep yerini bulduğuna inanıyorum. Bu tür ödüller kendi alanlarında şevkle, coşkuyla çalışan, üretken insanlara teşekkürümüzün nişanesidir. Güzel işlerin ödüllendirilmesi bir vefa borcudur. Milletimiz için kültür ve sanat en az ekonomi kadar önemlidir. 2023 hedefleri için gece gündüz çalışırken, kültür ve sanatı da asla ihmal edemeyiz. Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Kendi hazinelerimize sahip çıkacağız.

Unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek ortaya çıkaracağız. Birileri bu sözlerimize bakara bizleri yanlış anlayacak, batı düşmanlığı ile itham edecek. Halbuki bizim kimseye bir düşmanlığımız yok. Kimseye düşmalığımız yok. Nerede faydalı bir şey varsa onu almakla mükellef olduğumuza inanıyoruz.

İbn-i Haldun coğrafya kaderdir diyor. Birilerine coğrafyamızı belirleme hakkı verir mi? Biz bir , iri, dii, kardeş, hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz ona göre şekillenecektir. Gece gündüz demeden, yalan yanlış şeyler çıkıyor, hiç aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bugün gelişmiş ülkelerin spordan sanata, her alanda anaokuldan itibaren çocukların ilgilerini tespit etmeye yönelik sistemler kurduklarını görüyoruz. Ülkemizde benzer bir anlayışı hayata geçirmeye inanıyorum. Ana sınıfından itibaren lise yılları boyunca öğrencilerin eğilimleri ile ilgili çalışmalar sürdürmeliyiz. Evlatlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Çalışmaksa, bizim milletimizin çalışkanlığının örneği çok az bulunur.