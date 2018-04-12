HABER

DEAŞ'ın celladı yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden birinin terör örgütünün istihbaratçısı ve celladı olduğu, 2 çocuğu, 2 eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte canlı bomba olarak kendisini patlattığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulanmaya başlandı. Zanlılardan Doğan D., eşi Berika D. hamile olduğu için ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 7 zanlının ise emniyetteki sorgusu bugüne kadar devam etti.

YUMURTACI KILIĞINDA İSTİHBARAT TOPLADI

Polis yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şahsın Suriye'deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti. Zanlının ayrıca DEAŞ'ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi. Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad'da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. Read Hajji Osman'ın Suriye'de DEAŞ'ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya geldiği anlaşıldı. Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi.

HAPİS CEZASI ALANLARI DEAŞ'A GÖTÜRDÜ

Operasyonda gözaltına alınan Mehmet E. isimli bir zanlının ise Adana'da örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Zanlının örgüte eleman kazandırmak için cezaevi firarilerini ve kesinleşmiş hapis cezası olanları seçtiği ortaya çıktı. Hayattan bir beklentisi olmayan insanları ağına düşürüp Suriye'de DEAŞ'a göndererek savaşmalarını sağladığı belirlendi.
Suçlamaları kabul etmeyen zanlının babası Mustafa E.'nin ise geçen yıl 3 tane uzun namlulu silahla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELEMAN KAZANDIRIYOR

Operasyonda eşi ile birlikte gözaltına alınan ancak eşi hamile olduğu için bırakılan Doğan D.'nin ise sosyal medya üzerinden örgütün kamplarıyla bağlantıya geçtiği ve Adana'dan örgüte eleman kazandırdığı öğrenildi.

Bu arada, gözaltına alınan Musap E. isimli zanlının ise El Kaide terör örgütünün Suriye koluna katıldığı, Adana'da da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda Alparslan Kuytul'un derslerine katıldığı öğrenildi. Kuytul, suç örgütü kurmak suçlamasıyla halen cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İHA

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yılmaz'dan flaş LGS açıklamsıBakan Yılmaz'dan flaş LGS açıklamsı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör adana

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
3 mılyon kayıtlı suriyeyi var. kac milyon kayıtsız var hiç belli değil. kac bin işidli sınırı gecti belli değil. Isıd bitmemiş saga sola tasınmıs. Sunların yapıcagı herhangi bir eylemden direk olarak akp suclu. Kafa kesen adamları kontrolsuz içeri aldın. Şimdi bekle uslu dursunlar
İŞİDİ DEAŞI EL KAİDEİ TALİBANI VB LERİNİ ABD NİN İNGİLTERENİN KURUDUĞUNU NERDEN BİLSİN İNSANLAR. BAKINIZ FETO NUN MİRDLERİ HALA DAHA UYANAMADILAR KENDİLERİNİN BAŞININ ABD İLE ÇALIŞTIĞINI.TÜRKİYEMİZDE MALESEF KURULU CEMEATLERİN % 85 NİN KONTROLÜ İNGİLTEREDİR NEDENMİ? BAKINIZ YÜCE İSLAM 13 YIL İÇİNDE HAKİM OLMASI GEREKİR ANCAK 50-70 YIL OLMUŞ BU CEMEATLER HALENDE YERİNDE SAYIYORLAR NİNNİLERLE MALESEF.TEK SORU BİRİBİRNE ALLAHIN SELAMINI VEREMEYENLER BÜYÜK OYUNA ALET OLMAKATAN KENDİLERİNİ KURTARAMAZLAR ASLA. MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR AYETİNİN HÜKMÜ ORTADA İKEN.
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.