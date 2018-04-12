DEAŞ'ın celladı yakalandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulanmaya başlandı. Zanlılardan Doğan D., eşi Berika D. hamile olduğu için ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 7 zanlının ise emniyetteki sorgusu bugüne kadar devam etti.

YUMURTACI KILIĞINDA İSTİHBARAT TOPLADI



Polis yaptığı çalışmada, gözaltına alınan Read Hajji Osman (56) isimli şahsın Suriye'deki Rakka bölgesinde yumurta satan sade bir vatandaş kılığında DEAŞ adına istihbarat topladığını tespit etti. Zanlının ayrıca DEAŞ'ın cellatlığını yaparak birçok infaza katıldığı belirlendi. Zanlının 2 çocuğu ve eniştesinin DEAŞ'a katıldığı, 1 eniştesinin de engelli çocuğuyla birlikte Tel-Abyad'da canlı bomba olarak kendini patlattığı saptandı. Read Hajji Osman'ın Suriye'de DEAŞ'ın zayıflamasının ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya geldiği anlaşıldı. Zanlının ifadesinde ise polisin tespitlerini kabul etmediği öğrenildi.