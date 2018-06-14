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Deniz Baykal'ın son hali!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret eden Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç fotoğraf paylaştı.

Deniz Baykal'ın son hali!

Şaban Sevinç, mesajında 'Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi' dedi.

7,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti.

5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyordu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
şanzımanı dağıtmış
Çok geçmiş olsun.
daha bakan yapcaz kendisini vekil olsun
siyaseti bırakmaması büyük kayıp ??????'|'?'
Aynn doğru söylemiş inceden geliyoruz
Sürün sürüne bildiğin kadar bu ülkenin grldigi budurumda seninde hiçşüphesiz büyükpayın var buihtidarla beraber milleti fakirleştirdiniz ellerinden ekmeğini aldınız yazıklar olsun sizlerin TOPUNUZ
allah şifa versin bence artık bıraksın bu işleri 24 haziranda evet bayram yaşayacağız ama onun dediği gibi değil milletin dediği gibi bayram yaşayacağız
nolmuş lan buna yıllarca ak partiye din düşmanlıgına sallayan bu değilmiydi töbe bismillah çarpılmış gibi ne diyelim allah kurtarsın .
Kötü olmuş adam
ne halden ne hale gelmiş
ey arkadaş benim birader kanserdir bize ambulans uçak tahsil edilmedi ve kardeşim vefat Deniz Baykal kim ki ona ambulans uçak tahsil edilmiş vay anasını bunun hesabını chplilerin sorması dileğiyle Antalya'dan milletvekili secilmesin ülkenin başına belamı bunlar
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'ya götürülüyor ama gel gör ki yaranılmıyor Ak Parti nin düşmesiyle bayram yaşayacağını söylüyor Chp zihniyeti bu işte
almanya düşmanımız değil mi
atatürk beni türk hekimlerine emanet edin demişti
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