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DHA YURT - Afyonkarahisar'da taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 02:57 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

AFYONKARAHİSAR'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı kaza anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.
Afyonkarahisar'dan 03 T 0016 plakalı taksiyle Antalya'ya seyreden İlyas K. ve yanındaki arkadaşı Nazik Y. (37), sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. "Antalya yolculuğu başlasın" başlıklı canlı yayın sırasında İlyas K., Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İlyas K. ve yanında Nazik Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Nazik Y. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine, İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobilin parçaları yola dağıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için parçaları yoldan temizledi. Kazada, otomobildeki taksi maketi de dağılan parçalar arasında bulundu.
Diğer yandan Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza anı ise canlı yayın yapan İlyas K.'nin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşıyla müzik dinleyen İlyas K.'nin canlı yayın sırasında gelen yorumları okuduğu, bu sırada Nazik Y.'nin "Aşkın yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerindeki polis otosundan detay
-Kaza yerinde arama yapan jandarma ekibinden detay
-Otomobilin parçalarından detay
-Oyuncak otomobilden detay
-Kaza alanından detay
-Kaza yapan araçtan detay
-Güvenlik güçleri yola dağılan otomobil parçalarını toplarken detay
-Sürücü sosyal medyadan canlı yayın yaparken ve kaza anı (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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