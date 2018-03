DHA YURT BÜLTENİ-11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bolu'da partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitimine katıldı. İl başkanlığının salonda düzenlenen eğitimde katılımcılara seslenen Mahir Ünal, "Biz büyük bir tehdidi bertaraf etmek için 910 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre üzerinde Irak sınırı ve bu sınırda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek için terör koridoruna bir hançer gibi Fırat Kalkanı Harekatı ile girdik ve terör koridorunu ortadan ikiye kestik. Yılanın başı kesildi. Bunu kim yaptı? Bunu bu milletin iradesi ile seçtiği seçilmiş Cumhurbaşkanımınız ve seçilmiş hükümetimiz yaptı" dedi. Ünal, CHP'yi eleştirirken, Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin öz evladı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete dahil etmeyin diyorlar. Bizim kahraman ordumuz bu milletin seçtiği siyasi iradenin emrinde hareket eder. Demokrasi işte budur. Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de anlattığı ve Çanakkale kahramanı olarak daha sonra da Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı bu millet aziz millettir. Ama CHP'nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktıklarını söyleyenler neden bugün aziz milletin yüzde 50 oyuyla Cumhurbaşkanı yaptığı ve Cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak 15 Temmuz belasını bertaraf etmiş, Fırat Kalkanı Harekatı'nın kararını vermiş, Zeytin Dalı Harekatı'nın kararını vermiş olan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ederler? Siz madem yerli ve millisiniz ve 'Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyoruz' diyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk 1929'da milli siyaseti anlatıyor. Yerli ve milli olmak ne demektir bunu anlatıyor. Bu millet için ölüme koşanları tasvir ediyor. Ama siz bugün Türkiye düşmanı odaklarla birlikte hareket etmiyor musunuz?" Mahir Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:"1945'li yıllarda Amerika diyor ki 'Siz biraz demokratikleşin' İlk hareket olarak çok partili sisteme geçtik. Yani Demokrat Parti'nin kuruluşu olan 1946'da 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından birisidir. Yani onların anlattıkları gibi, 'İsmet İnönü çok demokrattır. Türkiye'yi çok partilileşmeye geçirdi' diye anlatıyorlar ya. Hayır. 2'nci Dünya Savaşı'nda Almanya ve İtalya yenilince Rusya da bizi o dönem sıkıştırınca Biz Amerika'ya yaklaşmak istedik. Amerika da dedi ki bunlara 'Siz biraz demokratikleşin bakalım' İşte o dönemde Türkiye'de bir demokratikleşme başladı. Şimdi bunlar seçim güvenliğinden, sandık güvenliğinden bahsediyorlar ya. Geçmişte demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düşecek neler yaptıklarını bir okumak lazım. İşte Demokrat Parti 1946-1950 ve sonrasında, 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedi ve bu millet mücadelesi o günden bu güne devam ediyor"

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Çevrecilerden yazılı basın açıklamasıyla jeotermal tepkisi

Aydın Çevre Birliği, Aydın ve İzmir valilikleri tarafından toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle yazılı yapmak zorunda kaldıkları basın açıklamasında, Aydın'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gazlarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğuna ve ekoloji dengenin bozulduğuna dikkat çekti.

Aydın il merkezi ve ilçelerindeki çevre dernekleri ve doğa dostlarının biraraya gelerek bir süre önce oluşturduğu Aydın Çevre Birliği, ilk basın açıklamasını çevreye zarar verdiğini iddia ettikleri jeotermal elektrik santrallerine karşı yapmak için harekete geçti. Ancak, Aydın Valiliği'nin il genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikler yasaklaması engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine Birlik, basın açıklamasını komşu il sınırlarında yapma kararı aldı. Basın mensuplarına bugün saat 13.30 sıralarında Aydın- İzmir il sınırında basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Ancak bu defa da İzmir Valiliği, OHAL çerçevesinde bildirim yapılmadığı gerekçesiyle basın açıklamasına dakikalar kala izin vermedi. Bunun üzerine birlik basın açıklamasının yerini Selçuk'un kırsal mahallesi Çamlık'taki Çamlık Tren İstasyonu olarak değiştirdi. Ancak burada da TOMA'larla bekleyen jandarmaların engeli ile karşılaşıldı. Yaklaşık 35 kişilik grup, jandarmanın izinsiz olduğu için basın açıklamasına müdahale edileceğini bildirmesi üzerine olaysız şekilde dağıldı. Aydın Çevre Birliği bunun üzerine açıklamasını yazılı olarak basın kuruluşlarına gönderdi. Birliğin açıklamasında Aydın'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğu, ekolojik dengenin her geçen gün, her geçen saat bozulmakta olduğu vurgulandı. Aydın'da yaşanan bu çevre katliamına 'Hayır' denildiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Jeotermal elektrik santrallerinin, şirketler tarafından işletilmesi ile faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıklar, reenjeksiyon maliyetine katlanmak istememeleri nedeniyle açıktan veya gizli olarak doğaya salınmaktadır. Gece yarısından sonra, sabaha karşı duyulan çürük yumurta kokusunun tek nedeni budur. En son, Aydın Valiliği tarafından Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi'ne (AYTER) ait olan J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu jeotermal sahasının, kaynak kullanım hakkı geçen 1 Mart'ta ihale edilmiştir. 15 Mart'ta da basının önünde bu sözleşme imzalanmıştır. Çiftlik alanı olarak anılan bu bölge Efeler ilçesinin batısında yer alan Kızılçaköy, Kardeşköy, Işıklı mahallelerinin de yer aldığı Mimar Sinan Mahallesi'ne kadar dayanan bir alanı kapsamaktadır. Artık Aydın'ın içerisine kadar, Efeler ilçesinin içine kadar jeotermal santraller yapılabilecektir. Aydın Valiliği'nin ihale ettiği bu alan AYTER Şirketi'ne, Aydın İl Özel İdaresi'nden geçti ve geçmişte Aydınlılar'ın parasıyla satın alınmıştır. Aydın'a ve Aydınlı'ya ait olan bu hakkın, tüm ilin ısıtılmasında ve soğutulmasında kamu kurumu olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerce kullanılması en doğru ve akılcı olan yoldur."

Açıklamada, yaşanan çevre kirlilikleri ile ilgili Aydın Valiliği'ne sorular da yöneltilip, yanlıştan dönülmesi istendi.

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / AYDIN, (DHA)