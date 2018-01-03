Diyanet'ten, 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nda bir vatandaşımızın sormuş olduğu soruya cevap verilmesinin ardından özellikle sol cenah sosyal medyası ve yayın organları tarafından karalama çalışmaları başlatılarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın meşruluğunu eleştirilere maruz bırakılmıştır.

Çalışan- Sen Konfederasyonu ve DİNBİRSEN Genel Başkanı Sayın Yusuf ÖZDEMİR; Başkanlığımıza gelen sorunun ne olduğunun bir öneminin olmamasına rağmen, tek amacı ve gayesi vatandaşlarımızı Bilgilendirme amaçlı kurulan Platformun cevaplanmak üzere gönderilen soruya dini vecibelerimiz çerçevesinde cevap vermesidir.

Kaldı ki verilen cevabın bu çirkin saldırılarda bahse konu olan yazılan çizilen anlatılan haberle alakası yoktur. Olayın aslı sol cenaha ait gazetelerde yazdığı gibi değil, yaşadığımız hayatta toplumun nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin göstergesidir.

Üzülerek bahsedebiliriz ki; Ensest ve pedofili tüm dünya’da insanlık adına işlenebilecek en büyük günahlardandır, bu suça meyilli olanlar maalesef toplumumuzda mevcuttur.