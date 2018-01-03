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Diyanet'ten, 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 19:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri'nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Diyanet'ten, 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nda bir vatandaşımızın sormuş olduğu soruya cevap verilmesinin ardından özellikle sol cenah sosyal medyası ve yayın organları tarafından karalama çalışmaları başlatılarak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın meşruluğunu eleştirilere maruz bırakılmıştır.

Çalışan- Sen Konfederasyonu ve DİNBİRSEN Genel Başkanı Sayın Yusuf ÖZDEMİR; Başkanlığımıza gelen sorunun ne olduğunun bir öneminin olmamasına rağmen, tek amacı ve gayesi vatandaşlarımızı Bilgilendirme amaçlı kurulan Platformun cevaplanmak üzere gönderilen soruya dini vecibelerimiz çerçevesinde cevap vermesidir.

Kaldı ki verilen cevabın bu çirkin saldırılarda bahse konu olan yazılan çizilen anlatılan haberle alakası yoktur. Olayın aslı sol cenaha ait gazetelerde yazdığı gibi değil, yaşadığımız hayatta toplumun nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin göstergesidir.

Üzülerek bahsedebiliriz ki; Ensest ve pedofili tüm dünya’da insanlık adına işlenebilecek en büyük günahlardandır, bu suça meyilli olanlar maalesef toplumumuzda mevcuttur.

Başkanlığımızın açıklamasını yaptığı buluğ çağına erme, insanların biyolojik ve psikolojik gelişmesi ergenliğe geçmesi ile alakalıdır.

Farklı algı oluşturmak maksadı ile insanlığımızın arasına kin ve nifak tohumları ekmek isteyen bazı hasta ruhlu şahsiyetler, cımbız ile seçtikleri kelimeleri birbir ardına ekleyerek böyle pervasız bir sonuca ulaşmaları açıklanamaz bir hal almıştır. Cenab-ı Allah hidayet nasip etsin, nefislerine ve şeytanlarına fırsat vermesin.

Dinimiz ki; Tüm dinler arasında müminleri bir birine görünmez köprülerle bağlayan, iyi amellere yönlendiren, insanlar arasında olan kin ve garezi yasaklayan, küçüklere şefkat ve sevgiyi aşılayan müstesna bir dindir.

Bu açıklamalar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız gibi Ülkemizin güzide kurumuna atılan bu çirkin iftirayı şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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Çocuk kız nikah diyanet işleri başkanlığı açıklama

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allahin hukmu Belli Skdir n diyaneti 9 yasindaki Kizin babasi diz alti bacagini bile gormesi yasak Allah Ne diyosa o surda burda kirisdirsin oynasin yasak degil ama isi resmiyete dokunce yasak eh birakin mahkemelerimize olay lazim hamile Kiz cocuklari lazim devletin yurtlarina
AÇIKLA.. ARKADAŞ..18.. REŞİT .. YAŞI DİYE.. DİLİNİ TUTAN MI VAR????
@ismail_sen_1971 Allah Enam 38'de ''Biz kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık'' demektedir. Nikah çağını ise Nisa 6'da ''rüşd'' kelimesiyle yani hem bedeni olgunluğa hem de akıl olgunluğuna erişmeyi şart koyarak açıklamıştır. Hz. Peygamber hakkındaki uydurma hadis ise tarihi gerçeklerle bağdaşmaz. Hz. Aişe, Hz. Peygamber'le evlendiğinde 19 yaşında (19'tan gün almadıysa 18 yaşındaydı.) Hatta Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer, Peygamberden Hz. Fatma'yı istemiş, Hz. Peygamber ise kızı Hz. Fatma'yı 15 yaşında olduğu yani rüştüne ermediği için vermemiştir. Diyanetin tüm bunları açıklaması gerekirdi.
@ersengokmen Ark.Ukalalık iyide 9 yaşında kızın varmı?Açıkca burada cevap yaz bekliyorum.Varsa kızını 9 yaşında evlendirirmisin.Sene 2018.Bekliyorum.
@gonensadi Ben de zaten bu fetvanın doğru olmadığını söylüyorum.
Vetva ver sonrada sağı solu karıştır.Açıkca sorulan soruya ne cevap verildi?Hem suçlular hemde güçlüler.
Bu kadar Tepki görürsen döneceksin Tabii bu Lafından. yuttururlar adama böyle. ALLAH Bilir Kime Fetva Çıkarmaya Çalışıyordunuz ... sonra da Asılsız De....
Utanıp kıvırdıklarına bakmayın..bunların hepsi sapık...örtmek için hem yalan söylüyorlar hem de çarpıtma yapıyorlar...
Dansöz gibi kıvırmakta üstünüze yok... gerçeği yansıtmıyorsa, gerçek diye bildiğinizi bi söyleyinde kafanızda dolaşan tilkileri bi öğrenelim..
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