Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Türkiye’de bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin oylaması seçim sandıklarını 17.00’da kapanması ile sona erdi. Oylamanın ardından gelen ilk seçim sonuçları dünya basına yansıdı. Gün boyu seçimleri Türkiye’nin çeşitli noktalarından an be an takip eden uluslararası basın ilk sonuçların ardından gözlerini Türkiye’ye çevirdi.

İngiliz The Guardian gazetesi ilk sonuçları “Erdoğan ilk sonuçlarda önde gidiyor” başlığı ile duyurdu. İngiliz gazetesi haberinde “Yüzde 16’lık açılan sandıklar ile erken sonuçlarda Erdoğan, yüzde 60 civarında görünüyor” ifadesini kullandı.

"İLK SONUÇLAR ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖSTERİYOR"



“Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde” başlığını kullanan Russia Today ise, “İlk sonuçlar, mevcut cumhurbaşkanı ve partisinin kazanacağını gösteriyor” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın yüzde 50 alması gerektiği kaydedilen haberde, “Oyların yüzde 20’sinin sayılmasının ardından Erdoğan yüzde 60 civarında aldığı görülüyor. Parlamento seçimlerinde ise sandıkların 8.9’u açılırken AK Parti yüzde 54 ile ilk sırada” denildi.

İngiliz BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde gittiği belirtilen haberde, “Erdoğan yüzde 59, rakibi Muharrem İnce ise yüzde 27 civarında. Erdoğan’ın yüzde 50’den fazla oy alması halinde Erdoğan zaferini ilan edecek ve ikinci tur yapılmayacak” ifadeleri kullanıldı.