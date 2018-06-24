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Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin oylamasının sona ermesi ve ilk sonuçların duyurulmasının ardından dünya basını, seçimlerin ilk sonuçlarını manşetlerine taşıdı.

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Türkiye’de bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin oylaması seçim sandıklarını 17.00’da kapanması ile sona erdi. Oylamanın ardından gelen ilk seçim sonuçları dünya basına yansıdı. Gün boyu seçimleri Türkiye’nin çeşitli noktalarından an be an takip eden uluslararası basın ilk sonuçların ardından gözlerini Türkiye’ye çevirdi.

İngiliz The Guardian gazetesi ilk sonuçları “Erdoğan ilk sonuçlarda önde gidiyor” başlığı ile duyurdu. İngiliz gazetesi haberinde “Yüzde 16’lık açılan sandıklar ile erken sonuçlarda Erdoğan, yüzde 60 civarında görünüyor” ifadesini kullandı.

"İLK SONUÇLAR ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖSTERİYOR"

“Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde” başlığını kullanan Russia Today ise, “İlk sonuçlar, mevcut cumhurbaşkanı ve partisinin kazanacağını gösteriyor” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan’ın yüzde 50 alması gerektiği kaydedilen haberde, “Oyların yüzde 20’sinin sayılmasının ardından Erdoğan yüzde 60 civarında aldığı görülüyor. Parlamento seçimlerinde ise sandıkların 8.9’u açılırken AK Parti yüzde 54 ile ilk sırada” denildi.
İngiliz BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde gittiği belirtilen haberde, “Erdoğan yüzde 59, rakibi Muharrem İnce ise yüzde 27 civarında. Erdoğan’ın yüzde 50’den fazla oy alması halinde Erdoğan zaferini ilan edecek ve ikinci tur yapılmayacak” ifadeleri kullanıldı.

ABD’li haber ajansı AP, ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk, Muharrem İnce’nin ise ikinci sırada yer aldığı aktarıldı. Seçimlerin hayati öneme sahip olduğu belirtilen haberde, ilk sonuçlara göre Erdoğan’ın iktidarını sağlamlaştırdığı belirtildi.

İKİNCİ TUR HATIRLATMASI

Reuters ise ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın rakibi Muharrem İnce’ye oranla önde gittiği kaydedilen haberde, “Herhangi bir cumhurbaşkanı adayının yüzde 50’nin altında kalması durumunda ikinci tur 8 Temmuz’da yapılacak” hatırlatması yapıldı.

İsrail’in en çok takip edilen günlük gazetelerinden Haaretz seçimin ilk sonuçlarını “Erdoğan, yüzde 20’si sayılan oyların, yüzde 60’nı aldı” şeklinde verdi. Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ciddi bir politik güce sahip olacağı vurgusunu yapan gazete, seçimin ikinci tura kalmaması için bir adayın yüzde 50’den fazla oy alması gerektiğini vurguladı.

Moskova merkezli Sputnik de seçimlerin ilk sonuçlarını “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 17’si açılan sandıklarda liderliğini yürütüyor” şeklinde değerlendirdi. İlk sonuçlara göre, Erdoğan’ın ardından en çok oy alan kişinin Muharrem İnce olduğunu belirten Sputnik, Türk basının değerlendirmelerine kendi haberinde yer verdi.
France24 ise “Türkiye, oldukça önemli olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını dört gözle takip ediyor” ifadeleri ile seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. İlk oranlara yer vermeyen France 24, seçime dair detaylara yer vererek, sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlarını haberine taşıdı.

Türkiye’deki seçimleri en ince ayrıntısına kadar takip eden Katar merkezli Al Jazeera ise ilk sonuçları internet sitesinde manşete taşıyan yayın kuruluşları arasındaydı. “Tarihi seçimde sandıklar kapandı” ifadesini kullanan basın kuruluşu, Türkiye’de yapılan sistem değişimine vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk değerlendirmelere göre yüzde 59.3 oranı ile seçimde liderliğini koruduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Fransız BFMTV “Türkiye'de Seçimler: Sandıkların yüzde 25'ini açıldı. Erdoğan liderliğini sürdürüyor” başlıklı haberin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılan seçimlerde yüzde 58.5 oranında liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. (İHA)

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