Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı -2

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların 'Ciğerin yol arkadaşı' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı. Romanlar, göbek atarak biber toplarken, ipe özenle dizilen biberler de kurutulması için balkonlara asıldı.

Yunanistan'a sınır Edirne'nin Karaağaç Mahallesi’nde, Meriç Nehri’nin suladığı topraklarda yetiştirilen ve kentin meşhur tava ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram edilen biberlerin, hasat edildikten sonra kurutulmaya bırakıldığını belirterek, "Biz ona 'Dünyanın en tatlı acısı’ diyoruz. Ekimden önce çiftçilere sipariş veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Çiftçiler talebe yetişemez oldu" dedi.

Karaağaç biberi üreticisi Yılmaz Ule, bu yıl hasadı Roman müziği eşliğinde, işçileriyle birlikte göbek atarak yaptı. Tarlaya gelen müzisyenlerin keman, cümbüş ve darbuka çalmasıyla başlanan hasatta Roman işçiler, hem göbek attı hem de biber topladı.