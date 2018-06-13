Efkan Ala: Düşünün ki şoför var, ama araba yok

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ eski Bakanı Efkan Ala, "Düşünün ki Türkiye’de çok iyi bir şoför var, ama araba yok. Her ikisinin de olması için hem güçlü Cumhurbaşkanı, hem de güçlü meclis olması gerekiyor. Biz güçlü Türkiye’yi istiyoruz" dedi.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, seçim bölgesi Bursa'daki çalışmalarını sürdürüyor. Orhangazi İlçesi'nde Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Ak Parti İlçe teşkilatı ile Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş'u ziyaret eden Efkan Ala, burada esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Efkan Ala yaptığı konuşmada, yeni dönem seçim beyannamesinin hazırlanmasında kendisinin de yer aldığını hatırlatıp, “Bilimden teknolojiye, sanayiden istihdama kadar büyük projelerin yer alacağı yeni dönemin bize göre en önemli başlığı tarım olacak. Yeni dönemde tarım reformları ve tarımın güçlendirilmesi için büyük atılımlar yapacağız" dedi.

Konuşmasını, "Düşünün ki Türkiye’de çok iyi bir şoför var, ama araba yok" diyerek sürdüren Efkan Ala, "Her ikisinin de olması için hem güçlü Cumhurbaşkanı, hem de güçlü meclis olması gerekiyor. Biz güçlü Türkiye’yi istiyoruz. İsteğimiz, kendimiz için değil tamamen ülkemiz için. Bugüne kadar FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişimi dahil bir çok olumsuz olaylara rağmen, çok önemli projelere imza attık. Yeni dönemde daha büyüklerini yaşama geçireceğiz. Orhangazi için de büyük projelerimiz var. Geleceği hep birlikte inşa etme hayalimiz var" diye konuştu.

Efkan Ala, Türkiye’nin, petrol yatakları olmamasına karşın, 16 yıldır istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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